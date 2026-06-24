Prensa oficialista presume de exportaciones en Guantánamo mientras el carbón y el café escasean en el mercado interno

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El gobierno de Guantánamo celebró el cumplimiento del plan exportador provincial al cierre del primer semestre de 2026, sin mencionar que los mismos productos que se venden al exterior escasean entre la población cubana.

Según datos de la Dirección de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del Gobierno provincial, publicados en un artículo por el periódico estatal Venceremos, Guantánamo exportó 1,090 toneladas de productos —una más de las 1,089 planificadas— con ingresos de 174 millones de dólares, superando los 169.6 millones previstos.

Entre los rubros destacados figura el carbón vegetal, cuyas exportaciones crecieron hasta un 5% en valor, descrito por el medio estatal como un producto de «constante búsqueda de mejores precios en el mercado internacional».

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Lo que Venceremos omite es que ese mismo carbón, exportado a Europa y Canadá, escasea en el mercado informal cubano, donde un saco puede costar entre 1,200 y 5,000 pesos cubanos —en un país donde el salario promedio ronda los 4,000 pesos mensuales— mientras millones de familias dependen de él para cocinar ante el colapso del sistema eléctrico.

Ocurre algo similar con el café: Cuba no produce las 24,000 toneladas anuales que demanda su consumo interno —la producción cayó de más de 60,000 toneladas en los años 1950 a apenas 11,500 en 2021—, pero el régimen prioriza exportar el grano de mayor calidad para obtener divisas.

El propio artículo oficialista admite al menos una falla: «la miel de abejas, producto líder en las exportaciones de la provincia, incumple sus planes de acopio».

Para justificar el incumplimiento en las exportaciones de servicios médicos, el texto recurre al argumento habitual del régimen: «el acoso al Sistema de Salud impuesto por la persecución y estrangulamiento impuestas a Cuba por la administración norteamericana».

Transtur, por su parte, aparece en la nota como otro caso de éxito: cumplió sus compromisos de exportación y registró ventas internas en divisa en cadenas Cimex y TRD Caribe por 515,000 dólares.

El régimen también anuncia la incorporación de 17 nuevas empresas al circuito exportador, lo que elevaría a 34 las entidades de la provincia que producen tanto para el mercado interno como para el exterior.

Para el segundo semestre de 2026, el plan incluye sumar productos como tetí (alevín marino), fibra larga de coco, ají chile habanero, jengibre, aceite de coco, sal, madera dura, tabletas de chocolate, jaiba azul y pulpas de frutas.

El optimismo provincial contrasta con el panorama nacional: en el primer semestre de 2025, el plan de exportaciones de bienes se ejecutó apenas al 62%, con ingresos un 7% menores al año anterior, y la CEPAL proyectó a Cuba con peores perspectivas exportadoras que Haití.

El déficit fiscal cubano para 2026 se estima en 74,500 millones de pesos cubanos, equivalente a unos 3,100 millones de dólares, lo que explica la urgencia del régimen por obtener divisas mediante exportaciones, incluso a costa del abastecimiento interno.