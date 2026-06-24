Mausoleo de lujo para Ramiro Valdés: el régimen rehabilita el Complejo del Che para enterrar al 'Carnicero de Artemisa'

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Mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, el régimen movilizó este miércoles empresas y organismos de Villa Clara para rehabilitar a toda marcha el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, donde este jueves serán inhumados los restos de Ramiro Valdés Menéndez, fundador del MININT y principal arquitecto del aparato represivo del Estado cubano.

Según informaron los medios estatales Radio CMHW y Soy Villa Clara, los trabajos abarcan limpieza general, mejoras en jardinería e iluminación, pintura, restablecimiento de pisos y cubiertas deterioradas, impermeabilización del museo y sustitución de toda la marquetería de madera de la Sala Polivalente por aluminio y cristales.

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El énfasis principal recayó sobre el Mausoleo a los Combatientes del Frente de Las Villas, donde descansarán los restos del fallecido comandante. Reday René Armas Álvarez, director del Complejo, explicó que «se labora en la limpieza y pulido de los mármoles y el granito de cada uno de los 220 nichos con que cuenta este sitio, además de la reposición de parte de la jardinería, así como la pintura y ambientación de las cerchas que dan acceso al lugar».

También se rehabilitó integralmente la red hidrosanitaria, la mueblería y el área de protocolo, y se repuso la vegetación del Memorial donde reposan los restos del Che Guevara, concebida para recrear la selva boliviana.

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El contraste resulta difícil de ignorar: un país donde los hospitales carecen de medicamentos básicos y los apagones se extienden por horas recibe una operación de embellecimiento acelerado para honrar a quien fue conocido por los apodos «el Enano», «Charco de Sangre» y «el Carnicero de Artemisa».

Valdés, que falleció el domingo 21 de junio a los 94 años, fue fundador del MININT en 1961 e impulsor de las UMAP, campos de trabajo forzado donde fueron internados homosexuales, religiosos y disidentes. En agosto de 2021, ya con 89 años, condecoró personalmente a oficiales del MININT que reprimieron a los manifestantes del 11J en Palma Soriano.

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El régimen decretó duelo oficial mediante el Decreto Presidencial 1247 para el 23 de junio, con banderas a media asta en edificios públicos. El propio Raúl Castro, de 95 años, reapareció ese día en la sede del MINFAR en La Habana para encabezar la primera guardia de honor a su camarada.

Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez lamentaron que Valdés muriera sin rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad. Con su muerte, la generación histórica de la Revolución queda reducida a Raúl Castro y Guillermo García Frías.

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La elección del Complejo del Che responde al deseo expreso de Valdés de descansar cerca del guerrillero bajo cuyas órdenes combatió como segundo jefe de la Columna No. 8 «Ciro Redondo» durante la Batalla de Santa Clara en diciembre de 1958.

La ceremonia de honores militares e inhumación está prevista para este jueves en horas de la mañana.