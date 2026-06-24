"Si Marco Rubio es el candidato, estamos en problemas": alerta entre demócratas de cara a las presidenciales de 2028

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El senador demócrata Rubén Gallego advirtió este martes que una eventual candidatura presidencial de Marco Rubio en 2028 podría convertirse en un desafío importante para los demócratas debido a la creciente influencia del voto latino en Estados Unidos.

Durante la Cumbre del Voto Latino celebrada en Washington, D.C., el legislador por Arizona reconoció que la figura del actual secretario de Estado tendría un atractivo especial entre muchos electores hispanos, independientemente de las diferencias ideológicas, informó CBS News.

"Si Marco Rubio es el candidato a la presidencia de Estados Unidos, estamos en problemas", afirmó Gallego ante estrategas, encuestadores y operadores políticos reunidos para analizar el comportamiento electoral de la comunidad latina.

El senador, que ganó su escaño en Arizona en 2024 con una ventaja de 22 puntos entre los votantes hispanos en un estado que respaldó a Donald Trump, aclaró que su preocupación no radica en las propuestas políticas de Rubio, sino en el simbolismo que tendría su candidatura.

"No porque sus políticas vayan a ser excelentes, sino porque sin duda habrá votantes que se entusiasmarán al ver al primer candidato latino a la presidencia en una candidatura importante", explicó.

La evaluación de Gallego fue compartida por Mike Madrid, estratega republicano especializado en el voto hispano y una de las voces más reconocidas en el análisis de las tendencias electorales latinas.

"El Partido Republicano es mucho más fuerte entre los latinos de lo que la gente cree. Tener a alguien como Marco Rubio es una gran ventaja para los republicanos", declaró Madrid a CBS News.

Según el consultor, una candidatura encabezada por Rubio podría fortalecer significativamente las opciones republicanas en un momento en que ambos partidos se preparan para la batalla presidencial de 2028.

Las declaraciones se producen mientras continúan los análisis sobre el giro registrado entre los votantes hispanos en las elecciones de 2024, cuando Trump obtuvo cerca de la mitad del voto latino y logró el respaldo mayoritario de los hombres hispanos, un resultado que alteró varios supuestos tradicionales sobre este electorado.

Pese a la atención que suele recibir el tema migratorio, los expertos reunidos en la cumbre coincidieron en que la principal preocupación de los latinos sigue siendo la economía.

Carlos Odio, cofundador de Equis Research, resumió esa realidad de forma contundente: "La economía, y la economía, y la economía".

Odio señaló que la aprobación de Trump en materia económica se encuentra por debajo de los niveles registrados a estas alturas de su primer mandato y aseguró que algunos sondeos muestran señales de recuperación para los demócratas entre los votantes hispanos, aunque todavía no está claro hasta qué punto.

Gallego aprovechó además el foro para cuestionar la estrategia de su propio partido hacia la comunidad latina.

"El Partido Demócrata todavía no entiende que no existe un Partido Demócrata nacional sin que el voto latino forme parte de esa coalición", afirmó. También criticó a sectores progresistas que, según dijo, parten de la premisa de que todos los hispanos comparten posiciones ideológicas de izquierda.

Mientras tanto, las especulaciones sobre la sucesión presidencial republicana continúan creciendo. Una encuesta de Emerson College realizada en mayo mostró un empate técnico entre el vicepresidente J.D. Vance y Rubio entre los votantes republicanos, con 36% y 35% de apoyo, respectivamente.

La evolución de esos números ha llamado la atención de los analistas. En febrero, Vance lideraba ampliamente las preferencias con 52%, mientras Rubio apenas alcanzaba el 20%.

Donald Trump alimentó aún más las especulaciones el pasado 3 de junio al afirmar que una eventual fórmula integrada por Vance y Rubio sería "muy difícil de vencer", aunque evitó expresar respaldo explícito a alguno de los dos.

La importancia de esta disputa interna podría ser determinante para el futuro político del país. De acuerdo con datos de UnidosUS, unos 36.2 millones de latinos serán elegibles para votar en las elecciones de noviembre de 2026, la cifra más alta registrada hasta ahora, y el 76% asegura que probablemente acudirá a las urnas.