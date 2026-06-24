"Si Marco Rubio es el candidato, estamos en problemas": alerta entre demócratas de cara a las presidenciales de 2028

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El senador demócrata Rubén Gallego advirtió este martes que una eventual candidatura presidencial de Marco Rubio en 2028 podría convertirse en un desafío importante para los demócratas debido a la creciente influencia del voto latino en Estados Unidos.
Durante la Cumbre del Voto Latino celebrada en Washington, D.C., el legislador por Arizona reconoció que la figura del actual secretario de Estado tendría un atractivo especial entre muchos electores hispanos, independientemente de las diferencias ideológicas, informó CBS News.
"Si Marco Rubio es el candidato a la presidencia de Estados Unidos, estamos en problemas", afirmó Gallego ante estrategas, encuestadores y operadores políticos reunidos para analizar el comportamiento electoral de la comunidad latina.
El senador, que ganó su escaño en Arizona en 2024 con una ventaja de 22 puntos entre los votantes hispanos en un estado que respaldó a Donald Trump, aclaró que su preocupación no radica en las propuestas políticas de Rubio, sino en el simbolismo que tendría su candidatura.
"No porque sus políticas vayan a ser excelentes, sino porque sin duda habrá votantes que se entusiasmarán al ver al primer candidato latino a la presidencia en una candidatura importante", explicó.
La evaluación de Gallego fue compartida por Mike Madrid, estratega republicano especializado en el voto hispano y una de las voces más reconocidas en el análisis de las tendencias electorales latinas.
"El Partido Republicano es mucho más fuerte entre los latinos de lo que la gente cree. Tener a alguien como Marco Rubio es una gran ventaja para los republicanos", declaró Madrid a CBS News.
Según el consultor, una candidatura encabezada por Rubio podría fortalecer significativamente las opciones republicanas en un momento en que ambos partidos se preparan para la batalla presidencial de 2028.
Las declaraciones se producen mientras continúan los análisis sobre el giro registrado entre los votantes hispanos en las elecciones de 2024, cuando Trump obtuvo cerca de la mitad del voto latino y logró el respaldo mayoritario de los hombres hispanos, un resultado que alteró varios supuestos tradicionales sobre este electorado.
Pese a la atención que suele recibir el tema migratorio, los expertos reunidos en la cumbre coincidieron en que la principal preocupación de los latinos sigue siendo la economía.
Carlos Odio, cofundador de Equis Research, resumió esa realidad de forma contundente: "La economía, y la economía, y la economía".
Odio señaló que la aprobación de Trump en materia económica se encuentra por debajo de los niveles registrados a estas alturas de su primer mandato y aseguró que algunos sondeos muestran señales de recuperación para los demócratas entre los votantes hispanos, aunque todavía no está claro hasta qué punto.
Gallego aprovechó además el foro para cuestionar la estrategia de su propio partido hacia la comunidad latina.
"El Partido Demócrata todavía no entiende que no existe un Partido Demócrata nacional sin que el voto latino forme parte de esa coalición", afirmó. También criticó a sectores progresistas que, según dijo, parten de la premisa de que todos los hispanos comparten posiciones ideológicas de izquierda.
Mientras tanto, las especulaciones sobre la sucesión presidencial republicana continúan creciendo. Una encuesta de Emerson College realizada en mayo mostró un empate técnico entre el vicepresidente J.D. Vance y Rubio entre los votantes republicanos, con 36% y 35% de apoyo, respectivamente.
La evolución de esos números ha llamado la atención de los analistas. En febrero, Vance lideraba ampliamente las preferencias con 52%, mientras Rubio apenas alcanzaba el 20%.
Donald Trump alimentó aún más las especulaciones el pasado 3 de junio al afirmar que una eventual fórmula integrada por Vance y Rubio sería "muy difícil de vencer", aunque evitó expresar respaldo explícito a alguno de los dos.
La importancia de esta disputa interna podría ser determinante para el futuro político del país. De acuerdo con datos de UnidosUS, unos 36.2 millones de latinos serán elegibles para votar en las elecciones de noviembre de 2026, la cifra más alta registrada hasta ahora, y el 76% asegura que probablemente acudirá a las urnas.
Preguntas Frecuentes sobre la Potencial Candidatura de Marco Rubio y el Voto Latino en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué podría ser un problema para los demócratas que Marco Rubio sea candidato presidencial en 2028?
La candidatura de Marco Rubio podría ser un problema para los demócratas debido a su atractivo entre los votantes latinos, una comunidad que ha mostrado un giro hacia los republicanos en elecciones recientes. Rubio, siendo un cubanoamericano influyente, podría atraer a votantes hispanos, lo que representaría un desafío significativo para los demócratas en términos de mantener su base electoral. Además, su figura simboliza un cambio potencial en el liderazgo político latino en Estados Unidos, lo cual agrega una capa de complejidad a la estrategia demócrata.
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¿Qué papel juega el voto latino en las elecciones estadounidenses?
El voto latino es crucial en las elecciones estadounidenses, ya que representa una proporción significativa del electorado. En las elecciones de medio término de 2026, se estima que unos 36.2 millones de latinos serán elegibles para votar. El comportamiento electoral de esta comunidad ha mostrado variaciones recientes, como el respaldo mayoritario de los hombres hispanos a Trump en 2024, lo que desafía las suposiciones tradicionales sobre las preferencias políticas de los latinos. Las preocupaciones principales de los votantes latinos incluyen la economía, el costo de vida, y la inmigración, factores que influencian profundamente sus decisiones en las urnas.
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¿Cómo influye Marco Rubio en la política exterior de Estados Unidos respecto a Cuba?
Marco Rubio ha mantenido una política de máxima presión sobre Cuba, promoviendo sanciones y acciones contra el régimen cubano. Su influencia se manifiesta en las decisiones de la administración Trump, como la sanción al conglomerado militar cubano GAESA y otras medidas que buscan cambiar el gobierno de la isla. Esta postura refleja la importancia del voto cubanoamericano en la política estadounidense y la estrategia republicana de consolidar el apoyo entre esta comunidad.
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¿Cuál es el impacto de la relación entre Marco Rubio y Donald Trump en la política republicana?
La relación entre Marco Rubio y Donald Trump ha fortalecido significativamente la posición de Rubio en la política republicana. Rubio ha pasado de ser un rival en las primarias de 2016 a convertirse en una figura clave dentro de la administración Trump como Secretario de Estado. Esta relación ha permitido que Rubio gane protagonismo y apoyo entre los donantes y el establishment republicano, posicionándolo como un posible sucesor de Trump en 2028. La influencia de Rubio en temas de política exterior y su conexión con la base cubanoamericana son aspectos centrales de su creciente relevancia en el partido.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.