Muere reconocido periodista de Radio Reloj Lázaro Chiang Macate

Vídeos relacionados:

Lázaro José Chiang Macate, uno de los periodistas más veteranos de Radio Reloj, falleció en la madrugada del martes a causa de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó el Portal de la Radio Cubana.

Chiang Macate acumulaba una trayectoria de casi cinco décadas en los medios de comunicación cubanos.

Inició su carrera en la radio en 1970 y se incorporó a la emisora nacional en octubre de 1978; con ella permaneció vinculado durante más de 40 años.

En su extensa carrera se especializó en la cobertura a los temas de educación, una labor que las autoridades del sector reconocieron en sus redes sociales al conocer el fallecimiento del reportero.

«El sistema de educación cubano le debe un eterno agradecimiento por su acompañamiento, convirtiéndose en un cronista fiel de nuestros logros y desafíos. Su partida deja un vacío profundo», expresó el Ministerio de Educación en sus redes sociales.

El Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) transmitió sus condolencias a los trabajadores del sistema de la radio cubana.

La comunidad radial cubana despidió a uno de sus referentes más queridos. Sus colegas lo recordaron como un profesional exigente y apasionado.

Radio Reloj lo describió como un «eterno inconforme» en su quehacer diario, y destacó que «su energía, aliento y voz incitaban a los colaboradores a ser mejores». La emisora añadió que «su ejemplo irradiará por siempre».

Entre los reconocimientos que recibió por su trabajo están el sello conmemorativo de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, el sello Aniversario 90 de la Radio Cubana, y el Micrófono que otorga el sistema de la Radio.

Pertenecía al Círculo de Corresponsales de Guerra de la UPEC, y fue ganador del Premio Mundial de Periodismo, entregado por el Consejo Mundial de Autoridades Universitarias y la Asociación Mundial de Educación Especial.

El periodista Yoanny Duardo Lázaro recordó que Chiang Macate también participó en la preparación de otros colegas.

La decisión de su familia fue cremarlo.

Radio Reloj es la única emisora cubana que transmite noticias y la hora exacta cada minuto, las 24 horas del día, completamente en vivo. Fue fundada el 1 de julio de 1947 en La Habana y forma parte del sistema de la Radio Cubana bajo el ICRT.

La muerte de Chiang se suma a una cadena de pérdidas recientes en el periodismo radial cubano.

En enero de 2024 falleció Alberto Ajón León, también de Radio Reloj, a los 75 años. En noviembre de 2025 murió la locutora Lilia Rosa López, y en diciembre de ese mismo año falleció el periodista Manuel Rodríguez Salas.