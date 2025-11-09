Fallece Lilia Rosa López, locutora emblemática de la radio y televisión cubanas

Vídeos relacionados:
La emblemática locutora cubana Lilia Rosa López falleció este sábado a los 92 años.
López había sido merecedora del Premio Nacional de Radio en 2007 y era además artista de mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y miembro ilustre de la UNEAC, destaca el obituario del portal de la Radio Cubana.
La locutora había nacido en Santa Clara en 1933 y tras el triunfo de la revolución castrista incursionó en el campo de la locución, radial primero y televisiva después.
Junto al maestro Ángel Hernández realizó durante 10 años el habitual programa de efemérides Este Día.
Asimismo, trabajó Radio Habana Cuba, Radio Progreso, Cubavisión y el Canal Educativo.
Fue también locutora de alguno de los documentales de Santiago Álvarez dedicados al líder vietnamita Ho Chi Min (1969) o la activista estadounidense Angela Davis (1972), agrega una nota de OnCuba.
“Lilia Rosa López es una de las voces emblemáticas de la locución cubana y de mucho más allá de las fronteras geográficas de Cuba. Con una voz de impecables registros, pertenece al selecto grupo de las vanguardias del país”, concluye la nota de la Radio Cubana.
