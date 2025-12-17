Fallece el periodista cubano Manuel Rodríguez Salas, exdirector del Noticiero Dominical

Vídeos relacionados:

El periodista cubano Manuel Rodríguez Salas, quien fue director durante varios años del Noticiero Dominical y formó parte del sistema informativo de la Televisión Cubana, falleció en La Habana este miércoles, según un texto de condolencias difundido por colegas.

Las publicaciones señalan que “el gremio periodístico está de luto” y trasladan condolencias a familiares y amigos, con énfasis en la también periodista Liudmila Talancón, esposa de Rodríguez.

Los mensajes recuerdan a Rodríguez Salas como “gran reportero” y “gran ser humano”.

El reportero acumuló 25 años de trabajo periodístico en Pinar del Río (1975-2000) y relató experiencias personales vinculadas a coberturas y encuentros con el dictador Fidel Castro, en particular durante eventos asociados a ciclones y actividades públicas.

Lo más leído hoy:

"Tuve la suerte de estar junto a Fidel entre 5 y 7 ocasiones, casi todas en ciclones", dijo en un texto donde menciona un episodio de finales de 1975 relacionado con un juego de pelota en el Capitán San Luis, y otro pasaje sobre un huracán que causó destrozos en La Coloma, así como un encuentro en el Palacio de las Convenciones durante un pleno de la UPEC en marzo de 1986, donde abordó condiciones de trabajo del periodismo en la provincia.

Al conocer la noticia de su fallecimiento, su amigo José Manuel Valido escribió: "Me acabo de enterar que falleció mi amigo y periodista Manuel Rodríguez Salas (Manolo), a quien conocí en los años 90 del siglo pasado y juntos compartimos múltiples labores en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana".

Reconoció que se trataba de una "lamentable y sensible pérdida para el periodismo cubano. Reciban mi más sentido pésame y mi abrazo mi amiga Liudmila Talancón, su hija, toda su familia, amigos y compañeros".

En meses recientes también falleció el locutor cubano René Luis Romero Oramas, según confirmaron amigos y compañeros de trabajo de Radio Reloj, emisora en la que fue una de sus voces más distintivas y donde se desempeñaba como presidente del Consejo Artístico.

Romero inició su trayectoria a los 16 años, en la emisora de su natal provincia de Matanzas, Radio 26. "Tras explorar otras opciones laborales, regresó a la locución de la mano de Radio Reloj, donde, durante más de 14 años, fue una de las principales voces que acompañó el despertar de millones de cubanos, a través del espacio estelar del matutino".

Aunque no mencionaron la causa del deceso, la noticia generó gran pesar entre sus colegas en publicaciones en redes sociales, que lamentaron el suceso y recordaron a Romero Oramas como un profesional íntegro y apasionado por la radio.