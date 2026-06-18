José Jasán Nieves Cárdenas gana premio ICFJ Knight 2026 por el trabajo innovador de El Toque

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José Jasán Nieves Cárdenas, editor jefe de la plataforma digital independiente El Toque, fue distinguido este jueves con el ICFJ Knight International Journalism Award 2026, uno de los galardones de periodismo internacional más prestigiosos del mundo, otorgado por el International Center for Journalists (ICFJ) con el respaldo de la Fundación John S. y James L. Knight.

El propio Nieves confirmó el reconocimiento en sus redes sociales, donde explicó que comparte el galardón con la periodista independiente sudanesa Zeinab Mohammed Salih.

El jurado destacó el carácter innovador del trabajo de El Toque, con especial atención a dos proyectos: el monitor de tasas de cambio del mercado informal y «La Travesía», la base de datos que documenta a migrantes cubanos muertos y desaparecidos en las rutas migratorias.

«Me lo otorgan, dice el jurado, por el innovador trabajo que hacemos en El Toque, y se muestran especialmente sorprendidos por el servicio de las tasas de cambio y el de La Travesía», escribió Nieves.

El periodista, que reside en el exilio desde 2019 y dirige una redacción transnacional que opera desde 10 países, se convierte así en el segundo cubano en recibir este galardón en casi tres décadas de historia del premio.

La primera fue la periodista Yoani Sánchez, fundadora de 14ymedio, reconocida en 2015.

Nieves lo subrayó con orgullo: «Honra de verdad ser el segundo cubano en recibir uno de los premios internacionales de Periodismo más importantes y hacerlo a nombre de un equipo que ha pasado las verdes y las maduras por la terca decisión de servir a su país».

El reconocimiento llega tras meses de intensa persecución por parte del régimen cubano contra El Toque y su director.

En noviembre de 2025, Nieves sufrió un acto de repudio en México organizado por simpatizantes del castrismo, y días después denunció que el régimen intentaba fabricar una causa penal contra miembros y colaboradores del medio, acusándolos de tráfico de divisas y evasión fiscal.

La dictadura llegó a calificar la publicación de la tasa informal de divisas como «terrorismo económico y financiero», una acusación impulsada por voceros oficiales como Humberto López.

En diciembre de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa exigió detener las agresiones del régimen contra el medio.

Nieves enmarcó el premio en un contexto político más amplio, recordando que Cuba tiene hoy más de 1,000 presos políticos: «Un país donde hoy hay más de 1000 presos políticos y la gente muere de mengua, por la terquedad de una casta aferrada al poder; pero que podría estar muy cerca de un momento trascendental».

La entrega formal del galardón está prevista para el 10 de noviembre de 2026 en Washington D.C., durante la gala ICFJ Tribute.

Nieves cerró su mensaje con una declaración que resume el espíritu de su trabajo: «Recibo orgulloso este nuevo reconocimiento como evidencia también de la resiliencia del periodismo cubano independiente y del periodismo en el exilio en general. Hoy, más que ayer, ¡qué viva Cuba libre y abajo la dictadura!».