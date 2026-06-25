Estudiantes cubanos: «Aquí no hay futuro»

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«No veo futuro. Yo lo estoy haciendo por cumplir con mis padres. En sí, yo cogí la carrera porque me gusta, pero aquí no hay futuro». Con esa frase, un joven cubano resume el estado de ánimo de toda una generación.

Un video publicado este miércoles por DDC, el canal de Diario de Cuba, recoge testimonios de estudiantes que describen un sistema educativo en colapso y una juventud sin perspectivas.

Los jóvenes entrevistados relatan que enfrentan apagones de hasta 22 horas diarias que les impiden estudiar y dormir, un transporte escolar prácticamente inexistente y una escasez crónica de profesores.

«Los apagones no te dejan ni estudiar prácticamente, mucho menos dormir bien. Tienes que irte con sueño, cansado, para una prueba, un trabajo de control», dice uno de los estudiantes.

Otro describe cómo las clases llegan por el teléfono móvil, pero sin electricidad para cargarlo, tampoco eso es posible: «A veces las clases las mandan por el mismo teléfono y no podemos estudiar y el otro día tenemos que evaluarnos».

La alimentación es otro frente crítico. «Algunas estudiantes no comen nada, pasan hambre o les tiene que tocar ir a su casa almorzar, que algunos viven muy lejos. Dan una muerza en el comedor, pero no te satisface», relata una de las voces del video.

El transporte agrava todo. Muchos dependen de que sus padres o abuelos los lleven, y quienes viven en zonas rurales tienen aún menos opciones.

Un estudiante técnico medio en electricidad cuenta que recibe un estipendio de 200 pesos cubanos —menos de medio dólar al cambio informal— insuficiente para costear el desplazamiento diario.

El desencanto no es solo con las condiciones materiales, sino con el horizonte que ofrece el título universitario.

«Muchas personas que estuvieron para hacer algo grande, médicos, por ejemplo, están trabajando en MIPYMEs y todo el mundo dice lo mismo: ¿para qué voy a estudiar si voy a terminar trabajando en una MIPYME?», señala otro joven.

Ese escenario tiene base real. El régimen suspendió las pruebas de ingreso a la universidad para el curso 2026-2027 y adelantó el cierre del año escolar al período del 15 al 30 de junio por la crisis energética y la falta de combustible.

El curso 2025-2026 arrancó con un déficit de aproximadamente 24,000 docentes a nivel nacional, equivalente al 12.5% de las plazas necesarias, con salarios de entre ocho y veinte dólares mensuales al cambio informal.

La fuga de profesionales es imparable. Cuba perdió más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024, y el dilema sobre quién reconstruirá el país se vuelve cada vez más urgente.

Aproximadamente 545,000 cubanos emigraron solo en 2025, con el rango etario predominante de 20 a 40 años, y el 93% de los jóvenes que permanecen en la isla desea abandonarla si pudiera.

Los propios estudiantes lo reconocen: «Las personas que tienen facilidad para irse del país, sí, seguro tienen muchísimas más oportunidades de crecer y tener la carrera que quieran».

El video cierra con una demanda que resume el hartazgo de una generación entera: «Un cambio total de todo, tanto económico como político, como todo. Un cambio general».