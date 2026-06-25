¿Marco Rubio renunciaría si Trump no actúa por Cuba?

El historiador e investigador cubanoamericano Germán Miret, de 86 años, dijo en una entrevista con Tania Costa que cree que si el secretario de Estado Marco Rubio no logra avanzar en la causa de la libertad de Cuba, podría renunciar a su cargo antes de que concluya el mandato de Trump.

«Si él no logra poner su granito de arena, él es capaz de renunciar antes de que termine el mandato de Trump», declaró Miret en el marco del análisis de la primera aparición pública de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y teniente coronel del MININT, quien actúa como interlocutor informal del régimen con la administración Trump.

Miret fue enfático al sostener que Rubio tiene un compromiso personal con el tema cubano que va más allá de la política exterior. «Yo creo que Marco Rubio está muy comprometido con la libertad de Cuba y si eso Trump no lo llega a hacer, entonces es un atrevimiento mío decir esto, pero es lo que pienso», afirmó.

La periodista Tania Costa también advirtió sobre las consecuencias políticas para el propio Rubio si el asunto cubano no avanza. «Si no lo hace, de todas formas su carrera quedaría lastimada por eso también».

Miret reconoció que su pronóstico es audaz, pero lo respaldó con su lectura del perfil del secretario de Estado. «Tenemos a un Marco Rubio ahí. Él se siente cubano y creo que él va a poner su granito de arena», señaló.

Esa lectura cobra peso si se considera que Rubio es señalado como posible candidato presidencial republicano para 2028, y que desde enero de 2025 ha liderado una política de presión máxima contra el régimen cubano, con más de 240 sanciones nuevas impuestas, incluyendo las anunciadas el pasado martes contra cinco entidades vinculadas a GAESA.

El 7 de mayo pasado, Rubio ya había advertido al régimen que «no nos quedaremos de brazos cruzados» y que las sanciones continuarían hasta que se produjeran reformas políticas y económicas reales.

En la misma entrevista, Miret fue consultado por un espectador sobre si veía posible una transición cubana «al estilo ruso», en alusión a la admiración que Trump ha expresado por Putin. Su respuesta fue directa: «Espero que no. No sé cómo va a ser la transición. Nadie lo sabe».

En cambio, se mostró favorable al modelo de la transición española cuando otro espectador lo mencionó como referencia para Cuba. «De acuerdo», respondió sin dudar.

Miret también salió al paso de quienes plantean el anexionismo como salida para Cuba, calificando esa idea de «habladurías». «La inmensa mayoría de mis amigos, de todos los que yo conozco, nadie quiere anexionismo», afirmó, y argumentó que Cuba demostró su capacidad de autogobernarse.«Cuba del año 52 al 58 progresó enormemente. No hay una comparación de ningún país que haya progresado así».

El investigador también reivindicó el aporte cubano a Estados Unidos como prueba de esa capacidad. «Miami era un pueblo de retiro de ancianos y llegaron los cubanos... y ya hoy en día Miami es casi la segunda capital económica de los Estados Unidos», dijo, para concluir: «Los cubanos tenemos la capacidad de gobernarnos y de progresar».

La entrevista tuvo lugar horas después de que el Cangrejo concediera su primera entrevista pública defendiendo un supuesto «modelo económico cubano», propuesta que Miret descartó de plano al señalar que no cree en las promesas económicas del régimen y que la única salida real pasa por eliminar el sistema político actual.