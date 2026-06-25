Grupo A del Mundial 2026: así terminó la fase de grupos

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México cerró el Grupo A del Mundial 2026 con una fase de grupos perfecta: tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra, acumulando 9 puntos para liderar la llave con autoridad. Este miércoles, la última jornada confirmó el orden definitivo de la tabla.

Los dos partidos simultáneos de la jornada tres se disputaron en el Estadio Azteca de Ciudad de México y en el Estadio BBVA de Monterrey. México goleó 3-0 a República Checa en el Azteca, mientras que Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en Monterrey, sellando así todas las plazas del grupo.

El momento decisivo de la jornada llegó al minuto 62 del partido en el BBVA, cuando Thapelo Maseko apareció en el centro del área y marcó de zurda en un contragolpe para poner el único tanto del encuentro. Ese gol hundió las aspiraciones de Corea del Sur de terminar segunda y aseguró el segundo puesto para los Bafana Bafana. Maseko fue sustituido por Iqraam Rayners apenas un minuto después de anotar.

Con los resultados de esta jornada, la tabla quedó definida de la siguiente manera: México primero con 9 puntos, Sudáfrica segunda con 4, Corea del Sur tercera con 3 y República Checa última con 1.

República Checa quedó eliminada del torneo tras sumar solo un empate en tres partidos y encajar seis goles. Su única unidad llegó en la jornada dos, cuando igualó 1-1 ante Sudáfrica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Corea del Sur, pese a sus dos derrotas, avanza provisionalmente como mejor tercero del grupo gracias al formato de 48 selecciones del Mundial 2026, que permite el paso de los ocho mejores terceros de la fase de grupos. Los asiáticos deberán esperar al cierre de todos los grupos para confirmar su clasificación y conocer a su rival en dieciseisavos.

México había asegurado matemáticamente su clasificación ya en la jornada dos, el 18 de junio, convirtiéndose en el primer clasificado del torneo. El equipo dirigido por Javier Aguirre también rompió en esta fase una racha histórica de siete partidos inaugurales de Copa del Mundo sin victoria, al ganar 2-0 a Sudáfrica en la jornada uno.

En cuanto a los cruces de dieciseisavos, Sudáfrica se medirá a Canadá —segundo del Grupo B— el domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. México, por su parte, jugará el 30 de junio en el Estadio Azteca contra el mejor tercero de los grupos C, E, F, H o I, rival que se conocerá al concluir la fase de grupos.