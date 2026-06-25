México cierra perfecto, Brasil arrasa y Sudáfrica firma la sorpresa del día

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La jornada del miércoles 24 de junio dejó resueltos los Grupos A, B y C del Mundial de Fútbol 2026, con seis selecciones sellando su pase a los dieciseisavos de final y Sudáfrica protagonizando el resultado más inesperado del torneo al eliminar a Corea del Sur.

México rubricó una fase de grupos histórica al golear 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca y convertirse en el único equipo del torneo con nueve puntos de nueve posibles.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre dominó el Grupo A de inicio a fin, sin encajar un solo gol en sus tres encuentros, y avanzó como líder absoluto a la ronda eliminatoria.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Guillermo Ochoa ingresó en el segundo tiempo para disputar minutos en su sexta Copa del Mundo, igualando en participaciones mundialistas a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El portero de 40 años se convierte así en el primer futbolista mexicano en integrar el plantel de seis ediciones del torneo, una marca que difícilmente volverá a repetirse.

La otra gran noticia del Grupo A llegó desde Monterrey, donde Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur con un gol de Thapelo Maseko en el minuto 63 para lograr algo que nunca había conseguido en sus tres participaciones mundialistas anteriores: superar la fase de grupos.

Los Bafana Bafana, que no habían pasado de la primera ronda en 1998, 2002 ni en 2010 —cuando fueron anfitriones—, terminaron segundos del grupo con cuatro puntos y esperan ahora a Canadá en Dallas para su debut en una ronda eliminatoria.

En el Grupo C, Brasil aplastó 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami con un doblete de Vinícius Júnior y un gol de Cunha, cerrando la fase invicta con siete puntos como líder.

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti —primer entrenador extranjero en conducir a Brasil en un Mundial—, además recuperó a Neymar, quien ingresó en el minuto 76 para disputar sus primeros minutos del torneo tras superar molestias físicas.

Marruecos también avanzó desde el Grupo C al vencer 4-2 a una combativa Haití que llegó a ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, con Achraf Hakimi como figura destacada de los Leones del Atlas.

En el Grupo B, Suiza derrotó 2-1 a Canadá en Vancouver con tantos de Ruben Vargas y Johan Manzambi para terminar como líder, mientras que los canadienses avanzaron como segundos y se convirtieron en uno de los tres países anfitriones que superaron la primera fase.

Cierra el cuadro de la jornada Bosnia y Herzegovina, que venció 3-1 a Catar con goles de Kerim Alajbegovic, un autogol de Sultan Al-Brake y Ermin Mahmic, acumulando cuatro puntos mientras espera saber si logra colarse entre los mejores terceros.

Catar, por su parte, quedó eliminada en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo.

Con tres grupos ya cerrados, el Mundial 2026 entra de lleno en su etapa decisiva, y el primer cruce confirmado de los dieciseisavos enfrenta a Sudáfrica con Canadá en Dallas.