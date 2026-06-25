Trump ofrece ayuda a Venezuela tras devastadores terremotos y ordena a agencias del gobierno prepararse para actuar

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves la ayuda de su gobierno a Venezuela tras los dos terremotos de gran magnitud que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, e instruyó a todas las agencias federales a prepararse para actuar con rapidez.

«Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos!», escribió Trump en Truth Social.

Truth Social / Donald Trump

Los sismos, de magnitudes 7.1 y 7.5, tuvieron sus epicentros cerca de Morón, en el estado Carabobo, y Yumare, en el estado Yaracuy, a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas.

Ambos fueron superficiales —a 13 y 10 kilómetros de profundidad respectivamente— lo que amplificó considerablemente su poder destructivo sobre las poblaciones cercanas.

Las cifras de víctimas preliminares oscilan entre los 32 fallecidos confirmados por las autoridades venezolanas y estimaciones internacionales que apuntan a más de 236 muertos, con más de 2,000 heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una Alerta Roja máxima, estimando con entre 42% y 44% de probabilidad que el número de fallecidos supere las 10,000 personas.

En Caracas, al menos dos edificios colapsaron en el municipio Chacao y más de 90 estructuras resultaron afectadas en el estado Miranda.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia constitucional en cadena nacional, cerró el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por daños estructurales graves, suspendió las clases, el Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy.

Rodríguez respondió públicamente al ofrecimiento de Trump a través de su cuenta en X, agradeciendo el gesto en términos que reflejan el nuevo vínculo entre ambos gobiernos.

«Agradecemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración, quienes han estado en contacto permanente con las autoridades venezolanas, ofreciendo apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela ante esta tragedia que nos ha sumido en el luto», escribió Rodríguez.

X / Delcy Rodríguez

Este intercambio público entre Washington y Caracas habría sido impensable hace apenas seis meses.

El 3 de enero de 2026, una operación de la Delta Force con apoyo de la CIA capturó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el complejo presidencial venezolano y los trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Rodríguez asumió como presidenta encargada el 5 de enero de 2026 y adoptó desde entonces una postura pragmática hacia Washington.

Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas el 30 de marzo de 2026 y ambos países firmaron un acuerdo que permite a Washington comercializar 50 millones de barriles de petróleo venezolano, en el marco de un plan de normalización en tres fases.

La referencia de Trump a los venezolanos como «nuevos y grandes amigos» sintetiza precisamente ese giro diplomático.

Además de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México, Qatar, China, Brasil y varios países del Caribe también ofrecieron ayuda a Venezuela tras los terremotos, los más destructivos registrados en el país en décadas.