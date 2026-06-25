Lo que una española descubrió al casarse con un cubano la dejó sin palabras

Una española que comparte su vida en TikTok bajo el nombre @albaricoquer publicó el martes un video de 38 segundos que ha conmovido a miles de cubanos en la diáspora: la segunda entrega de una serie en la que relata lo que le ha enseñado su marido cubano sobre la realidad de la isla, no desde la política, sino desde lo más humano.

«Hay cosas que no se aprenden en los libros, sino escuchando las historias de quien las ha vivido», escribió en la descripción del video, dejando claro desde el principio el tono del mensaje: personal, emotivo y sin banderas ideológicas.

En poco más de medio minuto, la española condensa una radiografía de Cuba que muchos reconocen como propia.

«Me enseñó que no hace falta saber de política para entender lo que sufre un pueblo», dice en el video, antes de enumerar las lecciones que su marido le ha transmitido con el peso de quien las vivió en carne propia.

Entre ellas, que en Cuba hay que hacer milagros para conseguir cosas básicas como comida o medicamentos, y que «crecer sin poder elegir tu futuro no es libertad».

Una de las imágenes más desgarradoras del relato es la de las madres cubanas: «Hay madres que viven con la angustia de ver a sus hijos marchar para poder vivir y dejar de sobrevivir», afirma, poniendo palabras a un dolor que muchos padres cubanos conocen demasiado bien.

Esa angustia tiene cifras concretas: entre 2021 y 2025, más de un millón de cubanos emigraron, dejando atrás familias rotas y despedidas que marcan para siempre.

La española también recoge una frase que resume décadas de sometimiento: «El mundo ve un pueblo alegre pero desconoce que al cubano con engaños le robaron todo».

Y añade otra lección que su marido le transmitió sobre el verdadero costo de vivir bajo ese sistema: «Los impuestos más altos son los que se pagan con tiempo».

La escasez que describe el video no es metáfora. Según datos de 2025 y 2026, el 80% de la población cubana sufre inseguridad alimentaria, el 89% vive en pobreza extrema y una de cada tres familias pasó hambre el año pasado. El déficit de medicamentos alcanza el 70% del cuadro básico, con 461 de 651 fármacos en falta total o baja cobertura.

Pero el video no termina en la oscuridad.

El marido cubano le contó que Cuba «no siempre fue así», que «fue un lugar hermoso», una nostalgia que conecta con el imaginario de generaciones que recuerdan o heredaron el recuerdo de una isla próspera, anterior al régimen que la transformó en lo que es hoy.

Y cierra con la frase que más ha resonado entre quienes lo han visto: «Si hay algo que nunca podrán quitarle al cubano serán la fe y las ganas de regresar un día a una Cuba libre».

«Detrás de cada cifra hay vidas reales, sueños y despedidas», escribió la española al pie del video, en una frase que bien podría ser el epitafio de todo lo que el régimen cubano ha costado a su propio pueblo.