Cruce confirmado: Países Bajos vs Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026

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Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el lunes 29 de junio a las 21:00 hora de Cuba (01:00 UTC del 30 de junio), en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

El recinto regiomontano, con capacidad para 53,500 espectadores, despedirá con este duelo su participación como sede del torneo.

El cruce enfrenta al primero del Grupo F contra el segundo del Grupo C, dos selecciones que llegaron a la fase eliminatoria con 7 puntos cada una, aunque con trayectorias distintas.

Países Bajos cerró la fase de grupos como líder del Grupo F con una diferencia de goles de +6 (10 a favor, cuatro en contra). El equipo dirigido por Ronald Koeman arrancó con un empate 2-2 ante Japón el 14 de junio en Arlington, luego goleó 5-1 a Suecia el 20 de junio en Houston —con dobletes de Cody Gakpo y Brian Brobbey— y cerró venciendo 3-1 a Túnez el jueves pasado en Kansas City.

Marruecos, por su parte, terminó segundo del Grupo C con diferencia de +3 (seis goles a favor, tres en contra). Los dirigidos por Mohamed Ouhabi empezaron empatando 1-1 con Brasil el 13 de junio en Nueva Jersey, luego vencieron 1-0 a Escocia el 19 de junio en Boston con gol de Ismael Saibari al minuto 71, y cerraron con una remontada de 4-2 ante Haití el 24 de junio en Atlanta, donde Achraf Hakimi fue figura con gol incluido.

Las principales armas ofensivas de Países Bajos son Gakpo y Brobbey, mientras que Virgil van Dijk lidera la zaga como capitán y Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch articulan el mediocampo. En el bando marroquí, Hakimi es el referente más reconocido internacionalmente y llega al cruce en buen momento de forma.

El único antecedente mundialista entre ambas selecciones data del 29 de junio de 1994, cuando Países Bajos venció 2-1 a Marruecos en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos. La fecha del cruce coincide exactamente 32 años después con ese único precedente en Mundiales.

El ganador avanzará a la siguiente fase del cuadro eliminatorio del Mundial 2026, que se disputa con un formato ampliado a 48 selecciones e incluye por primera vez en la historia una ronda de dieciseisavos de final.