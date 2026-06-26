Cruce confirmado Brasil vs Japón: fecha, hora y todo lo que debes saber del partido de dieciseisavos en el Mundial 2026

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Brasil y Japón se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el lunes 29 de junio a las 17:00 UTC —las 13:00 en Cuba— en el NRG Stadium de Houston, Texas, en lo que será el primer duelo oficial entre ambas selecciones en la historia de una Copa del Mundo.

El partido Brasil vs Japón forma parte de la nueva ronda de 32 equipos que estrena este torneo ampliado a 48 selecciones, una fase eliminatoria adicional que no existía en ediciones anteriores. El ganador avanzará a los octavos de final; el perdedor quedará fuera del torneo.

Cómo llegó cada equipo

Brasil cerró la fase de grupos del Grupo C como líder con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate: igualó 1-1 con Marruecos en el arranque, luego goleó 3-0 a Haití y cerró con otro 3-0 ante Escocia el 24 de junio en Miami.

La Canarinha anotó 7 goles y recibió solo uno en toda la fase, con una diferencia de +6. Vinícius Júnior fue el jugador más determinante: marcó en el debut y firmó un doblete ante Escocia, mientras que Cunha aportó dos tantos frente a Haití.

Japón, por su parte, clasificó como segundo del Grupo F con 5 puntos: empató 2-2 con Países Bajos, aplastó 4-0 a Túnez y cerró este viernes con un 1-1 ante Suecia en Dallas.

Los nipones también sumaron 7 goles en la fase, aunque encajaron tres. Kamada Daichi fue clave en el empate inicial con Países Bajos, y Takumi Maeda anotó el gol ante Suecia que selló la clasificación.

El antecedente que añade morbo

Aunque el historial general entre ambas selecciones favorece ampliamente a Brasil —11 victorias, 2 empates y 1 derrota en 14 partidos—, el único triunfo japonés llegó apenas el 14 de octubre de 2025 en Tokio, cuando Japón remontó un 0-2 para ganar 3-2 en un amistoso, su primera victoria histórica ante la Canarinha.

Ese antecedente reciente convierte el cruce en algo más que un duelo de favorito contra aspirante.

Sede y datos del partido

El NRG Stadium de Houston, con capacidad para 72,220 espectadores y techo retráctil, es uno de los recintos más modernos del torneo y alberga siete partidos del Mundial 2026. La sede definitiva del encuentro aún no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA.

Japón llega al cruce ubicado en el puesto 15 del ranking FIFA, lo que lo convierte en uno de los rivales más exigentes que podría haber encontrado Brasil en esta ronda.