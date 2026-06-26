Grupo E del Mundial 2026: así terminó la fase de grupos

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Ecuador protagonizó la mayor sorpresa del Grupo E al derrotar este jueves a Alemania por 2-1 en el MetLife Stadium de East Rutherford, resultado que cerró una fase de grupos con clasificación definida: los alemanes avanzan como primeros, Costa de Marfil como segundos y la Tri como mejor tercero provisional, mientras Curazao queda eliminada.

La clasificación final del Grupo E dejó a Alemania y Costa de Marfil empatadas a 6 puntos, con la diferencia de gol como factor decisivo: +6 para los europeos y +2 para los marfileños. Ecuador sumó 4 puntos con diferencia de gol neutra, y Curazao cerró con apenas un punto y -8 en su debut histórico en una Copa del Mundo.

Cómo se decidió el grupo

En el partido más llamativo de la jornada, Leroy Sané adelantó a Alemania en apenas el minuto dos, pero Ecuador reaccionó de inmediato: Nilson Angulo empató en el nueve con un remate desde fuera del área asistido por Pedro Vite, y Gonzalo Plata sentenció en el 77 para consumar una victoria histórica. Fue la primera vez que Ecuador derrotaba a Alemania, rompiendo una racha que incluía caídas por 4-2 en 2013 y 3-0 en el Mundial 2006.

En el otro encuentro simultáneo, Costa de Marfil no tuvo problemas ante Curazao: Nicolas Pépé firmó un doblete en los minutos siete y 64, con asistencia de Yan Diomandé en el primero, para el 2-0 definitivo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El camino hasta aquí

El grupo había arrancado el 14 de junio con una goleada histórica de Alemania sobre Curazao (7-1) en Houston, jornada en la que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador con un gol de Amad Diallo en el minuto 90. En la segunda fecha, Alemania remontó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y aseguró matemáticamente su clasificación, mientras que Ecuador no pudo pasar del 0-0 ante Curazao pese a generar 29 disparos, lo que complicó sus opciones de avance.

Quién pasa y quién se va

Alemania, como primera del grupo, disputará sus dieciseisavos de final el 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston frente al mejor tercero de los grupos A, B, C, D o F. Costa de Marfil también avanza directamente a esa ronda. Ecuador clasifica de forma provisional como mejor tercero del Grupo E; su pase definitivo depende de los resultados del resto de los grupos y, de confirmarse, podría medirse ante México en dieciseisavos.

Curazao, debutante absoluta en Copas del Mundo, cierra su participación con un punto, ocho goles en contra y el recuerdo de haber marcado su primer tanto mundialista a través de Livano Comenencia ante Alemania en la jornada inaugural.