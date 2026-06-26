«¿Se va la luz?»: Hotel Habana Libre promociona costoso pasadía en plena crisis

El Hotel Tryp Habana Libre lanzó esta semana un video promocional en Facebook para anunciar su oferta de «pasadía» a 30 dólares por persona, un paquete que incluye desayuno, acceso a habitación con vistas panorámicas, piscina, almuerzo y una bebida.

La publicación, firmada por la cuenta oficial del hotel con las etiquetas #Oferta y #summervibes, describe una experiencia de confort que contrasta de forma brutal con la realidad que vive la población cubana.

Una presentadora recorre las instalaciones del hotel y muestra todo el proceso, desde el check-in, a las ocho de la mañana, hasta un refrescante baño en la piscina. «La limonada estuvo exquisita», comenta en un momento de su estancia, antes de concluir con el precio: «El valor de esta oferta es de 30 USD por persona. ¡No te la pierdas!».

El desayuno se ofrece en modalidad bufé en el restaurante Las Antillas o de forma dirigida en la cafetería La Rampa, según la disponibilidad del hotel ese día. Las habitaciones tienen capacidad para un máximo de cuatro personas.

La reacción de los cubanos

Los usuarios en las redes no tardaron en reaccionar. Algunos elogiaron el hotel señalando que: «La piscina siempre es un cristal, el agua con una temperatura súper agradable y el servicio es de primera».

Sin embargo, otros dejaron clara la distancia que separa esa oferta de la vida cotidiana en la isla: «Yo nunca lo pude hacer cuando vivía en Cuba, pero bueno, quizás cuando vaya de vacaciones un día lo pueda probar».

La desigualdad energética entre hoteles y vecindarios también quedó clara: «¿Se va la luz?», preguntó una usuaria.

Este tema ha sido documentado en videos virales que muestran torres hoteleras iluminadas rodeadas de calles completamente a oscuras en El Vedado.

El hotel opera con sistemas de alimentación eléctrica independientes y generadores de respaldo controlados por GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas.

El propio Ministerio de Turismo reconoció que el sector cuenta con un «respaldo energético sólido que garantiza la operación continua de hoteles», mientras los barrios circundantes permanecen a oscuras.

El Habana Libre opera actualmente bajo gestión cubana tras el cese de operaciones de Meliá Hotels International en 15 hoteles vinculados a GAESA, anunciado el 3 de junio de 2026 ante la amenaza de sanciones secundarias del gobierno de Donald Trump. La ocupación hotelera en Cuba no supera el 10% este año, nivel en el que ningún establecimiento genera beneficios.