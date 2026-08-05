Cubadebate lanza concurso sobre «los valores de Fidel» y los cubanos reaccionan con sarcasmo

El portal estatal Cubadebate lanzó este martes un concurso titulado «Los valores de Fidel», (y no, no es broma ni meme) en el que convoca a cubanos y extranjeros a enumerar «qué valores humanos distinguieron al líder histórico de la Revolución cubana» y a enviar sus respuestas por escrito o en video a un correo electrónico, con miras al centenario del nacimiento de Fidel Castro el próximo 13 de agosto.

La iniciativa, enmarcada en la campaña propagandística «El siglo de Fidel» que el régimen lleva preparando desde 2025, se convirtió en cuestión de horas en un tiro por la culata: en lugar de elogios, la sección de comentarios del perfil en Facebook del portal se llenó de ironías, denuncias y críticas que reflejan la desesperación de una población agotada por la crisis.

El contraste no pudo ser más brutal. Mientras el medio estatal pedía celebrar los «valores» del dictador, los cubanos respondieron con la realidad que viven a diario.

«¿Quién vive con el valor de una hora de corriente al día? ¿Quién puede comprar una bolsa de leche de más de 5 mil pesos? ¿Un litro de aceite en más de 4 mil? ¿El valor del agua que no hay? ¿De qué valores hablan? La ideología no se come», escribió Yailis Mon.

Otros optaron por el sarcasmo más afilado. Odelin Rodriguez apuntó: «Los valores de Fidel son altísimos. De hecho, la revista Forbes le dio un estimado de 900 millones de dólares, y creo que fue bastante conservador ese dato».

Alejandro Armada enumeró los que, a su juicio, son los verdaderos «valores» del dictador: «La Deseada, finca privada; isla privada; varias casas por toda Cuba; fortuna del hijo mayor; fortuna del hijo mediano; fortuna del hijo menor; fortuna del nieto; patrimonios en Europa y América Latina. En resumen, muy buenos valores económicos».

Juan Carlos Borrego rescató una promesa que hoy suena a burla: el 17 de enero de 2006, al inaugurar la llamada «Revolución Energética» en Pinar del Río, Castro declaró: «Me limitaré a decir que Pinar del Río no volverá a conocer ya los apagones».

Dos décadas después, la isla atraviesa una de las peores crisis eléctricas de su historia, con apagones que en varias provincias superan las 24 horas ininterrumpidas.

Los comentarios también funcionaron como un tablón de denuncias en tiempo real. Joan Junior Lopez Rivera reportó: «El circuito A1202, en La Lisa, va para 72 horas de apagón». Otro usuario señaló cortes desde el jueves en el bloque 4 de Cárdenas.

Nicolet Moya resumió la situación con crudeza: «Yo quisiera poder participar en el concurso, pero entre apagón y apagón, el precio del aceite, que no puedo rendir en mi trabajo, que no tengo agua hace días y que no puedo dormir bien por el calor y los mosquitos, sinceramente mis neuronas no funcionan».

Gerardo Mora fue más directo: «El país está en caos y colapso total, y mira estos mal llamados periodistas».

Ruly Romero Tellez sintetizó lo que muchos piensan: «El que logró que un partido político estuviese por encima de la Constitución de un país... Algo inaudito. Me limito a estas líneas».

Según lo anunciado por el medio estatal, las respuestas que considere «mejores» serán publicadas el 13 de agosto en su sitio web y transmitidas en un programa especial de la Mesa Redonda, aunque a juzgar por los comentarios acumulados este martes en pocas horas, la selección tendrá poco que ver con lo que los cubanos realmente piensan.

Aunque resulte increíble que el portal estatal Cubadebate promocione un concurso de este tipo, no es la primera vez que ese medio —supuestamente comprometido con el pueblo y sus necesidades— impulsa iniciativas destinadas a alimentar el culto a la personalidad de Castro.

En noviembre, el portal lanzó un concurso de décimas en honor a Castro con idéntico resultado, y en diciembre invitó a descargar libros del dictador con una recepción igualmente crítica.

Sin embargo, la ridiculez es sistémica. El lunes, el Partido Comunista publicó «Fidel es eterno» en redes y los cubanos respondieron con una oleada de sarcasmo que se repite ahora con el concurso.