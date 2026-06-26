Canadienses cambian Cuba por República Dominicana, México y otros destinos tras suspensión de Sunwing

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Las reservas de canadienses hacia la República Dominicana, México y otros destinos del Caribe y Centroamérica se dispararon tras la suspensión indefinida del programa Cuba de Sunwing Vacations, según nuevos datos publicados este jueves por el mayor operador vacacional de Canadá hacia la isla.
La compañía, que suspendió sus operaciones en Cuba el 5 de junio sin fecha de reanudación, transportaba más de la mitad de todos los viajeros canadienses que visitaban los polos turísticos cubanos durante la temporada de invierno.
República Dominicana emerge como el principal destino beneficiado, con un aumento del 50% en reservas interanuales. Dentro de ese mercado, Puerto Plata lidera el crecimiento con un alza del 60%, mientras Samaná también registra ganancias significativas tras la expansión de servicios aéreos y nuevas opciones de alojamiento.
México captó aproximadamente una cuarta parte de la demanda desplazada desde Cuba. Cancún se mantiene como el destino más reservado de Sunwing, pero es Mazatlán el que registra el mayor salto individual, con reservas que superan el 70% de crecimiento respecto al año anterior. Cozumel también gana terreno entre los viajeros que buscan opciones de valor.
Otros destinos recogen el resto del flujo redirigido. Las reservas hacia Liberia, Costa Rica, se duplicaron interanualmente; Río Hato, en Panamá, creció un 35%; y Freeport, en las Bahamas, superó el 20% de aumento.
«Los viajeros canadienses son muy conscientes de cómo gastan en turismo, y el valor sigue siendo un factor determinante en la elección del destino», afirmó Deana Murphy, vicepresidenta de Ventas y Desarrollo de Negocio de Sunwing Vacations.
«Estamos viendo cómo los clientes se inclinan por destinos que ofrecen un buen equilibrio entre precio, calidad en los complejos turísticos y la hospitalidad que más valoran».
La suspensión de Sunwing coincidió con el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras se desvincularan de GAESA, el conglomerado militar cubano que controla gran parte del turismo y las finanzas de la isla, bajo amenaza de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tras ese plazo, las principales aerolíneas canadienses —Air Canada, WestJet y Air Transat— también suspendieron indefinidamente todos sus vuelos a Cuba.
El impacto sobre el turismo cubano es devastador. En marzo de 2026, apenas 511 canadienses visitaron la isla, frente a 98,663 en el mismo mes de 2025, una caída del 99,48%.
En el período enero-abril, Cuba recibió solo 328,608 visitantes internacionales, un 55,8% menos que en 2025, con una ocupación hotelera que no supera el 10%.
En contraste, la República Dominicana recibió 6,5 veces más turistas que Cuba en enero de 2026, y México cerró 2025 con un récord de 47,8 millones de visitantes.
Murphy reconoció el peso histórico de Cuba para la compañía, aunque sin anunciar ningún plan de retorno.
«Cuba ha sido una parte importante de la historia de Sunwing durante muchos años, y seguimos siendo optimistas sobre el futuro del destino y las comunidades que durante tanto tiempo han acogido a los visitantes canadienses».
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de operaciones turísticas a Cuba y el impacto en el turismo canadiense
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Sunwing Vacations suspendió sus operaciones en Cuba?
Sunwing Vacations suspendió sus operaciones en Cuba debido a condiciones operativas actuales en la isla y a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre empresas que mantengan vínculos con el conglomerado militar cubano GAESA. Esta medida se enmarca en una crisis más amplia, donde la escasez de combustible y las restricciones geopolíticas han afectado significativamente la viabilidad turística del país.
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¿Cuál ha sido el impacto de la suspensión de vuelos desde Canadá hacia Cuba?
El impacto ha sido devastador para el turismo cubano, con una caída del 99,48% en la llegada de turistas canadienses en marzo de 2026 comparado con el año anterior. Esto ha dejado a Cuba con una ocupación hotelera inferior al 10% y una pérdida significativa de ingresos para el sector turístico, que dependía en gran medida del mercado canadiense.
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¿Qué destinos están beneficiándose del descenso del turismo en Cuba?
La República Dominicana y México son los principales destinos beneficiados por el descenso del turismo en Cuba. La República Dominicana ha visto un aumento del 50% en reservas interanuales, mientras que México, especialmente Cancún y Mazatlán, ha captado una cuarta parte de la demanda desplazada desde Cuba.
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¿Qué factores han contribuido a la crisis del turismo en Cuba?
Varios factores han contribuido a esta crisis, incluyendo la escasez de combustible, las sanciones políticas y la incertidumbre económica. Las restricciones impuestas por la administración Trump y la falta de suministro de petróleo venezolano han agravado la situación, afectando el funcionamiento de los aeropuertos y reduciendo drásticamente el número de vuelos disponibles hacia la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.