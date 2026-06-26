Canadienses cambian Cuba por República Dominicana, México y otros destinos tras suspensión de Sunwing

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Las reservas de canadienses hacia la República Dominicana, México y otros destinos del Caribe y Centroamérica se dispararon tras la suspensión indefinida del programa Cuba de Sunwing Vacations, según nuevos datos publicados este jueves por el mayor operador vacacional de Canadá hacia la isla.

La compañía, que suspendió sus operaciones en Cuba el 5 de junio sin fecha de reanudación, transportaba más de la mitad de todos los viajeros canadienses que visitaban los polos turísticos cubanos durante la temporada de invierno.

República Dominicana emerge como el principal destino beneficiado, con un aumento del 50% en reservas interanuales. Dentro de ese mercado, Puerto Plata lidera el crecimiento con un alza del 60%, mientras Samaná también registra ganancias significativas tras la expansión de servicios aéreos y nuevas opciones de alojamiento.

México captó aproximadamente una cuarta parte de la demanda desplazada desde Cuba. Cancún se mantiene como el destino más reservado de Sunwing, pero es Mazatlán el que registra el mayor salto individual, con reservas que superan el 70% de crecimiento respecto al año anterior. Cozumel también gana terreno entre los viajeros que buscan opciones de valor.

Otros destinos recogen el resto del flujo redirigido. Las reservas hacia Liberia, Costa Rica, se duplicaron interanualmente; Río Hato, en Panamá, creció un 35%; y Freeport, en las Bahamas, superó el 20% de aumento.

«Los viajeros canadienses son muy conscientes de cómo gastan en turismo, y el valor sigue siendo un factor determinante en la elección del destino», afirmó Deana Murphy, vicepresidenta de Ventas y Desarrollo de Negocio de Sunwing Vacations.

«Estamos viendo cómo los clientes se inclinan por destinos que ofrecen un buen equilibrio entre precio, calidad en los complejos turísticos y la hospitalidad que más valoran».

La suspensión de Sunwing coincidió con el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras se desvincularan de GAESA, el conglomerado militar cubano que controla gran parte del turismo y las finanzas de la isla, bajo amenaza de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tras ese plazo, las principales aerolíneas canadienses —Air Canada, WestJet y Air Transat— también suspendieron indefinidamente todos sus vuelos a Cuba.

El impacto sobre el turismo cubano es devastador. En marzo de 2026, apenas 511 canadienses visitaron la isla, frente a 98,663 en el mismo mes de 2025, una caída del 99,48%.

En el período enero-abril, Cuba recibió solo 328,608 visitantes internacionales, un 55,8% menos que en 2025, con una ocupación hotelera que no supera el 10%.

En contraste, la República Dominicana recibió 6,5 veces más turistas que Cuba en enero de 2026, y México cerró 2025 con un récord de 47,8 millones de visitantes.

Murphy reconoció el peso histórico de Cuba para la compañía, aunque sin anunciar ningún plan de retorno.

«Cuba ha sido una parte importante de la historia de Sunwing durante muchos años, y seguimos siendo optimistas sobre el futuro del destino y las comunidades que durante tanto tiempo han acogido a los visitantes canadienses».