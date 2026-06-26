"Cuba dejó de sonreír hace mucho tiempo": Influencer estalla contra la crisis

La creadora de contenido cubana Sayu Domínguez, publicó el jueves un video en el que denuncia la crisis en Cuba, los apagones de tres días y los salarios que no alcanzan para comer.
El clip acumula más de 52,000 vistas. En la descripción del video Sayu pidió que no se comercialice con las necesidades de la población de Cuba. «No todos tienen el dinero o alguien afuera para mandarle un panel solar. Esto no es vida», aseguró.
Sayu grabó el video desde la isla y habló sin filtros sobre lo que significa vivir bajo los cortes eléctricos actuales.
«Sabes qué es tener tres días de apagón sin electricidad ninguna, que la comida se te echa a perder y tienes que botarla toda. Que te ponen la electricidad nada más dos horas y después te la vuelven a quitar tres días».
La influencer también puso en perspectiva la brecha entre los salarios y el costo de vida, asegurando que lo que cobran los trabajadores «no alcanza para nada».
Frente a quienes promueven soluciones energéticas alternativas como salida a los apagones, Sayu fue directa: «¿Cuánto cuesta un EcoFlow? 900 dólares. ¿Cuánto cuesta un panel? 1,200 dólares. ¿Cuánto cuesta un ventilador recargable? 50, 60 dólares. No te da la cuenta. La mitad del pueblo, para no decirte el 95%, no tiene dinero para poder comprar eso».
Más allá de la crisis eléctrica, la joven denunció el deterioro social que arrastra la isla: «Mira en lo que han convertido a Cuba. Es un lugar donde ni siquiera puedes caminar solo por la calle porque te roban. Hay delincuencia, niños en la droga, niñas en la prostitución y embarazadas. ¡Esto es lo que han creado!».
Sayu es hija de la empresaria japonesa Sayuri Yoshida, quien llegó a Cuba en 2003 como turista, se enamoró del país y del artista plástico Nelson Domínguez Cedeño, y terminó instalándose de forma definitiva en La Habana Vieja en 2013 para criar a su hija. Yoshida abrió allí el negocio «Crepe Sayu», especializado en comida japonesa, en la esquina de Aguacate y Obrapía.
El video de Sayu se suma a una ola de denuncias en redes sociales protagonizadas por jóvenes cubanos hartos de la crisis energética, que en 2026 ha alcanzado niveles históricos.
El testimonio de Sayu tiene un peso particular: habla desde adentro, no desde el exilio, con la autoridad de quien vive cada corte en carne propia. Su mensaje cerró con una advertencia dirigida al régimen: «Cuba va a volver a sonreír. Y no será gracias a ustedes».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en Cuba y el Impacto en la Vida Cotidiana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la crisis eléctrica en Cuba a la vida diaria de sus ciudadanos?
La crisis eléctrica en Cuba tiene un impacto devastador en la vida diaria de los ciudadanos. Los apagones prolongados afectan la refrigeración de alimentos, hacen imposible el uso de electrodomésticos básicos y aumentan la inseguridad en las calles por la falta de iluminación. Muchas familias tienen que recurrir a soluciones costosas como paneles solares o generadores, que están fuera del alcance para la mayoría debido a los bajos salarios.
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¿Cuáles son las consecuencias de los bajos salarios en Cuba frente al costo de vida actual?
Los bajos salarios en Cuba no permiten cubrir las necesidades básicas, lo que lleva a una situación crítica para muchas familias. El costo de productos básicos como alimentos y medicinas ha aumentado drásticamente, superando lo que muchas personas pueden pagar con sus ingresos actuales. Esto ha generado un descontento generalizado y ha obligado a muchos a depender de la ayuda externa para sobrevivir.
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¿Qué papel juega la diáspora cubana en la actual crisis energética de la isla?
La diáspora cubana ha asumido un papel crucial al proporcionar soluciones energéticas a sus familias en la isla. Debido a la incapacidad del régimen para garantizar un suministro de electricidad constante, muchos emigrantes financian desde el exterior la compra de baterías, paneles solares y generadores. Estas soluciones individuales son, en muchos casos, la única forma de asegurar una fuente de electricidad para los hogares cubanos.
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¿Cuál es el impacto social de la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha profundizado el deterioro social en la isla. La falta de electricidad no solo afecta la calidad de vida, sino que también ha incrementado la delincuencia y la inseguridad en las calles. Además, la crisis ha llevado a muchos jóvenes a involucrarse en actividades ilegales como la prostitución y el tráfico de drogas, reflejando un contexto social cada vez más desesperado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.