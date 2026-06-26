"Cuba dejó de sonreír hace mucho tiempo": Influencer estalla contra la crisis

La creadora de contenido cubana Sayu Domínguez, publicó el jueves un video en el que denuncia la crisis en Cuba, los apagones de tres días y los salarios que no alcanzan para comer.

El clip acumula más de 52,000 vistas. En la descripción del video Sayu pidió que no se comercialice con las necesidades de la población de Cuba. «No todos tienen el dinero o alguien afuera para mandarle un panel solar. Esto no es vida», aseguró.

Sayu grabó el video desde la isla y habló sin filtros sobre lo que significa vivir bajo los cortes eléctricos actuales.

«Sabes qué es tener tres días de apagón sin electricidad ninguna, que la comida se te echa a perder y tienes que botarla toda. Que te ponen la electricidad nada más dos horas y después te la vuelven a quitar tres días».

La influencer también puso en perspectiva la brecha entre los salarios y el costo de vida, asegurando que lo que cobran los trabajadores «no alcanza para nada».

Frente a quienes promueven soluciones energéticas alternativas como salida a los apagones, Sayu fue directa: «¿Cuánto cuesta un EcoFlow? 900 dólares. ¿Cuánto cuesta un panel? 1,200 dólares. ¿Cuánto cuesta un ventilador recargable? 50, 60 dólares. No te da la cuenta. La mitad del pueblo, para no decirte el 95%, no tiene dinero para poder comprar eso».

Más allá de la crisis eléctrica, la joven denunció el deterioro social que arrastra la isla: «Mira en lo que han convertido a Cuba. Es un lugar donde ni siquiera puedes caminar solo por la calle porque te roban. Hay delincuencia, niños en la droga, niñas en la prostitución y embarazadas. ¡Esto es lo que han creado!».

Sayu es hija de la empresaria japonesa Sayuri Yoshida, quien llegó a Cuba en 2003 como turista, se enamoró del país y del artista plástico Nelson Domínguez Cedeño, y terminó instalándose de forma definitiva en La Habana Vieja en 2013 para criar a su hija. Yoshida abrió allí el negocio «Crepe Sayu», especializado en comida japonesa, en la esquina de Aguacate y Obrapía.

El video de Sayu se suma a una ola de denuncias en redes sociales protagonizadas por jóvenes cubanos hartos de la crisis energética, que en 2026 ha alcanzado niveles históricos.

El testimonio de Sayu tiene un peso particular: habla desde adentro, no desde el exilio, con la autoridad de quien vive cada corte en carne propia. Su mensaje cerró con una advertencia dirigida al régimen: «Cuba va a volver a sonreír. Y no será gracias a ustedes».