Trump presume récord histórico de arrestos migratorios: "Ningún otro presidente se acerca"

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El presidente Donald Trump publicó este viernes en su plataforma Truth Social que su administración ostenta la tasa promedio diaria de arrestos más alta de la historia por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), superando a todos los presidentes anteriores «por mucho».

La Casa Blanca amplificó el mensaje en X ese mismo día, citando directamente las palabras del mandatario: «La administración Trump tiene la tasa promedio diaria de arrestos más alta por parte del ICE y la CBP, incluyendo detenciones totales, con órdenes finales de deportación, que cualquier otro presidente, ¡por mucho!»

En su publicación, Trump reconoció con cierta ironía el tono de la noticia: «No me entusiasma precisamente hablar de ello porque no suena nada bien», pero insistió en que los datos son contundentes.

Los números respaldan en gran medida sus afirmaciones. La tasa promedio diaria de arrestos del ICE alcanzó un pico de 1,456 arrestos por día a finales de enero de 2026, superando el récord histórico previo de Obama de 1,123 por día registrado en 2012.

El promedio diario combinado entre el ICE y la CBP, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, fue de 1,188 deportaciones diarias, frente a los 294 arrestos diarios promedio del último año de la administración Biden.

Captura de Truth Social

La población detenida por el ICE alcanzó un récord histórico de 70,766 personas el 24 de enero de 2026, la primera vez que la agencia superó los 70,000 detenidos simultáneamente.

En mayo de 2026 se registraron casi 300 vuelos de deportación mensuales, el máximo desde que Trump asumió en enero de 2025, con un total acumulado de aproximadamente 3,000 vuelos y cerca de 900,000 inmigrantes expulsados desde el inicio del mandato.

Trump también señaló que las órdenes finales de deportación pendientes están siendo retrasadas por los tribunales, lo que calificó como «también un récord». Un juez federal de California anuló el 23 de junio las políticas del ICE que permitían arrestos en tribunales de inmigración, y un tribunal federal declaró ilegales el 5 de junio las políticas que pausaban solicitudes de asilo para 39 países, entre ellos Cuba.

El contexto comparativo con Obama es más matizado. El expresidente deportó un total de 2.74 millones de personas en ocho años, con un promedio anual de 343,713, frente a las 935,000 del primer mandato completo de Trump. Sin embargo, la diferencia clave está en el enfoque: más del 80% de los deportados bajo Obama tenían antecedentes penales, mientras que bajo Trump solo el 29% de los deportados actuales tienen condenas.

Analistas independientes también cuestionan las cifras totales de la administración, señalando que incluyen «autodeportaciones» y personas interceptadas antes de cruzar la frontera, lo que inflaría artificialmente los números.

En cuanto a los cubanos, Trump se ha convertido en el presidente que más compatriotas ha deportado en la historia de Estados Unidos, con 1,952 en su segundo mandato y 5,337 en total entre ambos mandatos, según datos del dossier. Obama deportó apenas 341 cubanos en sus ocho años de gobierno.

En su publicación, Trump también arremetió contra periodistas y analistas que comparan sus cifras con las de Obama, y criticó por su nombre a la presentadora de Fox News Shannon Bream, a quien llamó «Milk Toast» por no defender sus datos con suficiente energía: «Sería bueno que personas como Shannon Bream y otros presentaran una pequeña resistencia, solo un poco».

Hay más de 42,000 cubanos bajo órdenes de deportación activas en Estados Unidos, una cifra que convierte a la comunidad cubana en una de las más expuestas a las políticas migratorias de la actual administración.