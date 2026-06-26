Aterriza en Venezuela el primer avión militar de EE.UU. con rescatistas de élite para buscar sobrevivientes entre los escombros

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Un avión de transporte militar Boeing C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizó este viernes en Venezuela con la primera carga aérea de equipamiento destinada a dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano que se integrarán a las operaciones de socorro tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

La Embajada de EE.UU. en Caracas confirmó el arribo del material y precisó que los equipos —provenientes del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California— se están posicionando para dirigirse a las zonas más afectadas en cuanto las condiciones operativas lo permitan.

Cada uno de los dos grupos cuenta con cerca de 80 especialistas: bomberos, médicos e ingenieros estructurales, además de 12 caninos entrenados para la detección de personas bajo escombros.

«La primera carga aérea de equipamiento ha llegado para apoyar a los dos equipos especializados de búsqueda y rescate de los EE.UU., que están llegando a Venezuela para integrarse lo antes posible a las operaciones en el terreno.

Con cerca de 80 expertos por equipo — bomberos, médicos, ingenieros estructurales — 12 caninos entrenados para detección en escombros, estos grupos aportan capacidades avanzadas para localizar sobrevivientes y apoyar en emergencias complejas», señaló la embajada en su cuenta oficial.

La noche del jueves, el Mayor General Kevin J. Jarrard, del Cuerpo de Marines de EE.UU., llegó a Caracas para coordinar in situ los esfuerzos del Comando Sur (SOUTHCOM), convirtiéndose en el oficial de mayor rango de esa estructura militar en operar en suelo venezolano en décadas.

«Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EE.UU. se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela. Seguimos comprometidos con Venezuela», indicó la embajada al anunciar su llegada.

El despliegue también incluye aviones C-130, helicópteros CH-47 Chinook movilizados desde la Base Aérea Soto Cano en Honduras y aeronaves MV-22 Osprey de los Marines.

La respuesta estadounidense se produce ante una catástrofe de proporciones históricas. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia y epicentros en el estado Yaracuy, dejaron un balance oficial de 589 muertos y 2,980 heridos según confirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una cifra que se triplicó en apenas 24 horas.

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) calificó el sismo de 7,5 como el más potente registrado en Venezuela desde 1900 y emitió su Alerta Roja de nivel máximo.

Al menos 346 edificios, hospitales y centros comerciales resultaron colapsados o con daños graves, y se han registrado más de 200 réplicas. El estado La Guaira, declarado zona de desastre natural, concentra los peores daños.

El presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio fijó una ventana crítica de 48 a 72 horas para localizar sobrevivientes bajo los escombros.

En un giro diplomático sin precedentes, Rodríguez agradeció públicamente el apoyo de Trump y Rubio, algo impensable bajo el gobierno de Nicolás Maduro, quien en 2019 rechazó abiertamente la ayuda humanitaria de Washington.

Los equipos USAR de Fairfax y Los Ángeles son unidades de élite certificadas por el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate de la ONU (INSARAG), con experiencia en desastres como el terremoto de Haití en 2010 y el derrumbe del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, en 2021.