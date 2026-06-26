México envía personal especializado, recursos médicos y herramientas a Venezuela tras terremotos

México desplegó este viernes un contingente de rescate en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país el miércoles 24 de junio y dejaron al menos 920 fallecidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el operativo durante su conferencia matutina de este viernes y detalló su alcance: «Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Y fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate».
El grupo, denominado Agrupamiento Yomare, está integrado por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) especializados en emergencias, junto a 18 binomios caninos entrenados para localizar personas bajo estructuras colapsadas.
Las tres aeronaves con el personal y los suministros aterrizaron en Venezuela la noche del jueves 25 de junio, y desde las primeras horas de este viernes las brigadas operan en la zona asignada por las autoridades locales.
A los militares y los equipos médicos se sumaron dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para reforzar la coordinación diplomática entre ambos gobiernos.
Sheinbaum informó además que programó una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para evaluar necesidades adicionales: «Hoy, terminando La Mañanera, tengo una llamada con la presidenta encargada de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar».
Los sismos del 24 de junio —los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos— tuvieron epicentro en el estado Yaracuy y causaron una devastación especialmente grave en La Guaira y la Gran Caracas, zona declarada de desastre natural.
El balance oficial al cierre de este viernes asciende a 920 muertos, 3,360 heridos y 157 desaparecidos, con más de 200 personas aún atrapadas bajo escombros y al menos 346 edificios colapsados o con daños graves.
La respuesta internacional al desastre es masiva. El presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y desplegó dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano con cerca de 80 expertos cada uno, además de helicópteros y aeronaves militares.
El Salvador envió 300 efectivos; España desplegó su Unidad Militar de Emergencias junto a un hospital de campaña. En total, más de un millar de rescatistas de 16 países participan en las operaciones de socorro.
La ONU estima en 6,76 millones las personas afectadas por cortes de servicios, daños en infraestructura y riesgo de desplazamiento, lo que convierte a este desastre en uno de los más graves de la historia reciente de Venezuela.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda de México y la situación en Venezuela tras los terremotos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de ayuda ha enviado México a Venezuela tras los terremotos?
México ha enviado un contingente de 250 militares especializados en rescate, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con insumos médicos, herramientas y equipos. Esta ayuda llegó a Venezuela en tres aviones, y las brigadas ya están operando en las zonas afectadas.
Publicidad
¿Cuál ha sido el impacto de los terremotos en Venezuela?
Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han causado al menos 920 muertos, 3,360 heridos y 157 desaparecidos. Más de 200 personas permanecen atrapadas bajo escombros, con al menos 346 edificios colapsados o gravemente dañados. La ONU estima que 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por este desastre.
Publicidad
¿Qué apoyo internacional ha recibido Venezuela tras los terremotos?
Venezuela ha recibido apoyo de más de 16 países, incluyendo Estados Unidos, México, El Salvador y España, que han enviado equipos de rescate y asistencia humanitaria. Además, la ONU y otras organizaciones internacionales están proporcionando apoyo logístico y financiero para la recuperación del país.
Publicidad
¿Cómo ha afectado el terremoto a la infraestructura y servicios básicos en Venezuela?
El terremoto ha colapsado edificios, hospitales y centros comerciales, afectando gravemente los servicios de electricidad y agua. El aeropuerto de Maiquetía y el Metro de Caracas han sido cerrados debido a daños estructurales. Se ha declarado el estado de emergencia, y las clases han sido suspendidas.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.