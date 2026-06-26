México envía personal especializado, recursos médicos y herramientas a Venezuela tras terremotos

México desplegó este viernes un contingente de rescate en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país el miércoles 24 de junio y dejaron al menos 920 fallecidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el operativo durante su conferencia matutina de este viernes y detalló su alcance: «Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Y fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate».

El grupo, denominado Agrupamiento Yomare, está integrado por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) especializados en emergencias, junto a 18 binomios caninos entrenados para localizar personas bajo estructuras colapsadas.

Las tres aeronaves con el personal y los suministros aterrizaron en Venezuela la noche del jueves 25 de junio, y desde las primeras horas de este viernes las brigadas operan en la zona asignada por las autoridades locales.

A los militares y los equipos médicos se sumaron dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para reforzar la coordinación diplomática entre ambos gobiernos.

Sheinbaum informó además que programó una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para evaluar necesidades adicionales: «Hoy, terminando La Mañanera, tengo una llamada con la presidenta encargada de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar».

Los sismos del 24 de junio —los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos— tuvieron epicentro en el estado Yaracuy y causaron una devastación especialmente grave en La Guaira y la Gran Caracas, zona declarada de desastre natural.

El balance oficial al cierre de este viernes asciende a 920 muertos, 3,360 heridos y 157 desaparecidos, con más de 200 personas aún atrapadas bajo escombros y al menos 346 edificios colapsados o con daños graves.

La respuesta internacional al desastre es masiva. El presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y desplegó dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano con cerca de 80 expertos cada uno, además de helicópteros y aeronaves militares.

El Salvador envió 300 efectivos; España desplegó su Unidad Militar de Emergencias junto a un hospital de campaña. En total, más de un millar de rescatistas de 16 países participan en las operaciones de socorro.

La ONU estima en 6,76 millones las personas afectadas por cortes de servicios, daños en infraestructura y riesgo de desplazamiento, lo que convierte a este desastre en uno de los más graves de la historia reciente de Venezuela.