La escena más devastadora del terremoto: Una fiesta infantil terminó bajo los escombros

Un rescatista voluntario venezolano identificado en redes sociales como Maikel La Rosa se quebró emocionalmente este viernes mientras relataba lo que encontró entre los escombros del edificio más grande que colapsó en su zona de trabajo tras los terremotos del 24 de junio: los cuerpos que extraían pertenecían a una fiesta infantil que se celebraba en el momento del derrumbe.

El video publicado en Instagram acumuló más de 848,000 reproducciones y generó una ola de conmoción en redes sociales. En la grabación, Maikel aparece visiblemente afectado, con la voz entrecortada, intentando sostener el relato desde el propio lugar de los hechos.

«En el edificio más grande que se cayó. Me da mucho dolor porque estamos trabajando y los cuerpos que estábamos sacando eran de una fiesta de niño, me da mucho dolor, me dan ganas de llorar, de verdad. No se imagina. No se imagina», expresó el voluntario.

Luego añadió la frase que resumió la dimensión humana de la tragedia: «Era una fiesta de niño cuando se derrumbó el edificio».

El sismo ocurrió el 24 de junio, Día de San Juan, festividad popular en Venezuela en la que comunidades y familias se reúnen masivamente a celebrar, lo que explica por qué en el momento del derrumbe había reuniones y celebraciones en curso en numerosos edificios.

A pesar del dolor, Maikel intentó continuar. «Esto es muy fuerte. Hay que ser duro, pero me da mucho dolor», dijo entre lágrimas, antes de anunciar que las máquinas ya trabajaban en el lugar y que él seguiría informando.

Además de documentar las labores de rescate, el voluntario utiliza su cuenta de Instagram como herramienta de coordinación: recibe reportes de personas desaparecidas, comparte información y actúa como puente entre familias que buscan a sus seres queridos y los equipos en terreno.

El testimonio de Maikel cobra especial peso en el contexto de una catástrofe de proporciones históricas.

Los dos terremotos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados apenas por 39 segundos con epicentro en el estado Yaracuy, constituyen el sismo más potente registrado en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El balance oficial confirmado este viernes por la vicepresidenta Delcy Rodríguez asciende a 920 fallecidos y 3,360 heridos, una cifra que se triplicó en menos de 24 horas.

Se reportan además 157 desaparecidos y más de 200 personas aún atrapadas bajo escombros, con 346 edificios colapsados o gravemente dañados.

La ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas, incluyendo aproximadamente dos millones en Caracas, mientras que cifras paralelas de la OCHA apuntan a 50,000 desaparecidos, aunque no son datos oficiales.

La respuesta internacional incluyó el aterrizaje de un avión militar estadounidense C-17 con 160 expertos de rescate y 12 caninos, además de equipos de Portugal, Chile y México.

Maikel La Rosa cerró su video con una decisión que también conmovió a quienes lo vieron: «Decidí ir informando».