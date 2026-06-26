Grupo I del Mundial 2026: Así terminó la fase de grupos

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Francia cerró el Grupo I del Mundial 2026 con pleno de victorias tras golear este viernes a Noruega 4-1 en el Gillette Stadium de Boston, mientras Senegal aplastaba 5-0 a Irak en el BMO Field de Toronto para asegurarse el pase provisional como mejor tercero.

Con estos resultados, el grupo I quedó completamente definido y los cuatro equipos conocieron su suerte.

Francia terminó como líder absoluto: tres partidos, tres victorias, 10 goles a favor y solo dos en contra, con una diferencia de goles de +8 y 9 puntos.

El protagonista de la jornada fue Ousmane Dembélé, autor de un triplete que dejó el marcador 3-1 al descanso. Kylian Mbappé cerró la cuenta en la segunda mitad para sentenciar una actuación de alto nivel de los galos.

Noruega, que ya tenía asegurado el pase antes del partido, terminó segunda con 6 puntos, ocho goles a favor y siete en contra.

Su única derrota en el grupo fue precisamente ante Francia, aunque el equipo escandinavo mostró solidez suficiente para superar la fase con comodidad.

Senegal, por su parte, protagonizó la goleada más contundente de la jornada. Los africanos arrasaron a Irak con tantos de Habib Diarra en el minuto tres, Pape Gueye en los minutos 58 y 70, e Iliman Ndiaye en los minutos 70 y 81.

El resultado disparó su diferencia de goles a +2, un dato clave para sus aspiraciones como mejor tercero del torneo. El pase, no obstante, sigue siendo provisional y depende de los resultados finales de los otros grupos.

Irak cerró el torneo sin sumar un solo punto: tres derrotas, un gol a favor y 12 en contra, con una diferencia de goles de -11. El equipo iraquí, que disputaba su primera Copa del Mundo desde México 1986, no pudo competir al nivel del resto del grupo.

El recorrido del grupo a lo largo de las tres jornadas estuvo marcado por la superioridad francesa desde el primer día.

En la jornada inicial, Francia venció 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium, mientras Noruega derrotaba 4-1 a Irak en el Gillette Stadium. En la segunda fecha, los galos ganaron 3-0 a Irak —en un partido interrumpido más de dos horas por una tormenta eléctrica— y Noruega superó 3-2 a Senegal con un doblete de Erling Haaland.

De cara a los dieciseisavos de final, Noruega ya tiene rival confirmado: se medirá a Costa de Marfil el 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. Francia, como primera del grupo, jugará ese mismo día en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contra el mejor tercero de los grupos C, D, F, G o H, rival que aún no está determinado.