Ecuador firma una hazaña, Costa de Marfil clasifica y Países Bajos termina líder

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La jornada del jueves en el Mundial FIFA 2026 dejó resultados históricos en los grupos D, E y F: Ecuador derrotó 2-1 a Alemania en una remontada memorable, Costa de Marfil selló su primera clasificación a una fase eliminatoria mundialista y Países Bajos cerró como líder invicto de su grupo.

Ecuador 2-1 Alemania

La Tri protagonizó el resultado más impactante de la jornada al remontar y vencer a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en lo que fue la primera victoria ecuatoriana sobre los germanos en toda su historia.

Leroy Sané abrió el marcador a los dos minutos, pero Nilson Angulo igualó apenas siete minutos después con una veloz contra.

El tanto definitivo llegó a los 77 minutos, cuando Gonzalo Plata anticipó a Manuel Neuer para consumar la remontada.

El VAR también jugó un papel clave: anuló un penalti inicial a favor de Alemania por una falta previa del defensor Penso, lo que cambió el rumbo temprano del encuentro.

El equipo de Sebastián Beccacece mostró presión alta, orden defensivo y personalidad para castigar cada error alemán, su mejor versión en todo el torneo.

Con cuatro puntos, Ecuador se metió por primera vez en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Costa de Marfil 2-0 Curazao

Costa de Marfil escribió su propia página histórica al golear a Curazao en Filadelfia y avanzar por primera vez en sus cuatro participaciones mundialistas a una fase eliminatoria.

Nicolas Pépé fue el gran protagonista con un doblete en los minutos siete y 64, mientras Yan Diomandé, una de las revelaciones del torneo, aportó la asistencia en el primer tanto.

Los marfileños habían participado en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014 sin superar nunca la fase de grupos.

Curazao, en su debut mundialista, quedó eliminado con apenas un punto en tres partidos.

Países Bajos 3-1 Túnez y Japón 1-1 Suecia

Países Bajos cerró el Grupo F como líder con siete puntos tras golear 3-1 a Túnez en Kansas City, con goles de Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke, más un tanto en propia puerta a los dos minutos.

Los neerlandeses enfrentarán a Marruecos en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos.

Túnez, por su parte, quedó eliminada sin sumar un solo punto en tres partidos.

En el partido paralelo, Japón y Suecia empataron 1-1 en Dallas: los asiáticos se adelantaron en el segundo tiempo, pero los suecos igualaron y tuvieron opciones de victoria en el tramo final.

El arquero Zion Suzuki fue decisivo con varias atajadas que preservaron el punto japonés.

Japón terminó segundo del grupo con cinco puntos y se medirá a Brasil en dieciseisavos, mientras Suecia avanzó como mejor tercero con cuatro puntos.

Grupo D: sorpresa en el cierre

El Grupo D cerró con una sorpresa: Turquía, ya eliminada, venció 3-2 a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles con gol decisivo de Kaan Ayhan.

Pese a la derrota, el equipo de Mauricio Pochettino mantuvo el liderato del grupo con seis puntos y avanzó a la siguiente ronda.

En el otro partido, Paraguay y Australia igualaron 0-0 en el Levi's Stadium; los australianos clasificaron en segundo lugar gracias a su mejor diferencia de goles, mientras Paraguay cerró con cuatro puntos a la espera de conocer si avanza como mejor tercero.

Con los grupos D, E y F definidos, el Mundial 2026 entra en la fase de eliminación directa con cruces que prometen más emociones: Brasil-Japón, Países Bajos-Marruecos y el camino abierto para una Ecuador que ya hizo historia.