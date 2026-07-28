La crisis en Cuba deja sin habanos al mercado de lujo: «Hay muy poco inventario»

La profunda crisis energética y de combustible que atraviesa Cuba está impactando uno de los productos más emblemáticos de la isla y una de sus principales exportaciones: los habanos. Minoristas internacionales aseguran que el mercado enfrenta una de las peores crisis de abastecimiento de las últimas décadas, según un reportaje publicado por el New York Post.

Entre quienes sienten el impacto está Manu Harit, especialista en puros radicado en Londres, cuyo negocio depende casi por completo de los habanos cubanos. El comerciante afirma que desde hace meses no logra satisfacer la demanda de sus clientes.

«Les he estado diciendo a mis clientes: "Escuchen, hace meses que no puedo conseguirlos"», confesó.

Las cifras reflejan la magnitud del desabastecimiento. Harit explicó que a comienzos de año realizó un pedido por 45,000 libras esterlinas, unos 60,000 dólares, pero solo recibió mercancía valorada en 5,000 libras.

«En los últimos meses han enviado muy poco inventario», lamentó.

Precios disparados y una industria sin margen de maniobra

La escasez ya se refleja en el mercado internacional. Según Harit, un puro que hace una década costaba alrededor de 20 libras esterlinas hoy puede venderse por 160 libras, multiplicando su precio por ocho.

El especialista atribuye buena parte del problema a la estructura del propio sector tabacalero cubano, completamente controlado por el Estado.

Habanos S.A., empresa que monopoliza la comercialización mundial de los puros cubanos, pertenece en un 50 % al Estado cubano, mientras que las principales marcas —como Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta y Trinidad— forman parte de ese sistema centralizado.

«No hay alternativa... Todas las marcas están nacionalizadas», explicó Harit.

Sin combustible, no hay habanos

La crisis logística se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la producción.

Las vegas de Pinar del Río, responsables de entre el 70 % y el 80 % del tabaco cubano, dependen del suministro de combustible para transportar trabajadores, materia prima y producto terminado.

«Todas las fincas y plantaciones están a un par de horas de La Habana y se necesita petróleo y camiones para llegar hasta allí», explicó el comerciante.

Harit relató el caso de un taxista que pasó 14 horas en una cola para comprar gasolina y terminó pagando 350 libras esterlinas por apenas dos galones y medio de combustible, únicamente para poder trasladarse hasta una fábrica y recoger varias cajas de puros.

A las dificultades terrestres se suma el colapso del transporte aéreo de carga. Muchos envíos deben realizarse por vía marítima, pero numerosos operadores carecen de las condiciones de temperatura y humedad que requieren los habanos durante el traslado, lo que ha provocado la pérdida de parte del inventario.

En junio, uno de los mayores distribuidores de habanos del mundo anunció que aplicará un recargo del 6.5 % a todos sus pedidos debido al aumento de los costos para sacar los puros de Cuba.

Un problema que se extiende por todo el mercado

Las consecuencias ya son visibles en distintos países.

El Festival del Habano, uno de los principales eventos internacionales del sector, fue cancelado definitivamente el pasado 21 de julio, en la que constituye apenas la segunda interrupción de su historia después de las suspensiones provocadas por la pandemia en 2020 y 2021.

La distribuidora Phoenicia T.A.A. Cyprus Ltd., uno de los mayores distribuidores oficiales de habanos, comenzó a aplicar desde el 23 de junio un recargo del 6.5 % a todos sus pedidos debido al incremento de los costos de transporte.

En Canadá, varias tiendas especializadas informaron desde marzo que no recibían nuevos envíos procedentes de Cuba desde diciembre de 2025.

La escasez también ha impulsado el mercado ilegal. En julio, la Guardia Civil española desmanteló en Valencia un taller clandestino dedicado a fabricar habanos falsificados, donde fueron incautados 33,840 puros y más de 637,000 anillas falsas de marcas como Cohiba y Punch.

Consumidores compran lo que encuentran

Ante la incertidumbre, muchos aficionados están acumulando existencias cada vez que encuentran producto disponible.

«He fumado Cohiba toda mi vida y ahora no lo encuentro. No hay nada igual», declaró al New York Post un consumidor estadounidense que suele adquirir sus puros en el Reino Unido.

En mercados de alto poder adquisitivo como Dubái y Riad, algunos compradores llegan a adquirir hasta 12 cajas de una sola vez, equivalentes a unos 300 puros, para asegurarse disponibilidad durante meses.

Cuando el periódico preguntó a Harit cuándo podría recuperarse el suministro, el comerciante reconoció que no tiene una respuesta.

Sobre el auge de las imitaciones que buscan aprovechar la escasez, fue categórico: «Nunca reemplazarán al original».