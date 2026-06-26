Fernández de Cossío responde al último movimiento de Marco Rubio contra el régimen cubano

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, criticó este jueves la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y aseguró que Washington ha llevado su presión económica a un nivel "inverosímil" al intentar impedir que ciudadanos y empresas de terceros países mantengan relaciones comerciales con Cuba.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el vicecanciller denunció el carácter extraterritorial de las medidas estadounidenses.

«La agresión de EE.UU. contra Cuba ha adquirido la inverosímil modalidad de prohibir a ciudadanos y empresarios de cualquier país ciertos vínculos comerciales con Cuba. No importa la posición de los gobiernos de esos ciudadanos y empresarios. Quedan sin amparo bajo el brazo coercitivo de EE.UU.», escribió.

Las declaraciones se producen apenas dos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara una nueva ampliación del programa de sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano.

El pasado 23 de junio, Washington incorporó a su lista de sancionados al Banco Financiero Internacional (BFI), RAFIN, Almacenes Universales (AUSA), GeoMinera y Antillana de Acero, además de incluir a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

Al anunciar las medidas, Rubio advirtió que cualquier banco o empresa extranjera que mantenga relaciones comerciales con las entidades sancionadas podría quedar expuesta a restricciones de acceso al sistema financiero estadounidense, un aspecto que el gobierno cubano considera una aplicación extraterritorial de las sanciones.

La nueva ronda de restricciones forma parte de la política de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que desde comienzos de 2026 ha reforzado las medidas económicas contra empresas estatales y militares cubanas.

Entre ellas figura la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que creó un nuevo programa de sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y puso el foco en GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, así como en otras entidades consideradas estratégicas para el financiamiento del régimen.

Fernández de Cossío se ha convertido en una de las voces más activas del gobierno cubano para responder a esa estrategia. En los últimos meses ha acusado reiteradamente a Washington de utilizar las sanciones como herramienta de presión política y ha responsabilizado a Estados Unidos del agravamiento de la crisis económica que atraviesa la isla.

Por su parte, la administración Trump sostiene que el objetivo de estas medidas es aumentar la presión sobre las estructuras económicas controladas por el régimen cubano y limitar las fuentes de financiamiento de sus principales empresas estatales.