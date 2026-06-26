Japón y Suecia empatan 1-1 y avanzan juntos a los dieciseisavos del Mundial 2026

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Japón y Suecia sellaron este jueves un empate 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas que resultó suficiente para que ambas selecciones avancen a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cerrando así la tercera jornada del Grupo F.

El primer tiempo transcurrió sin goles y con Japón controlando el juego. La primera gran incidencia llegó en el minuto 32, cuando Isak Hien recibió tarjeta amarilla, lo que obligó a Suecia a retirarlo del campo cinco minutos después e introducir a Lucas Bergvall.

La segunda mitad cambió el guion por completo. Al minuto 56, Daizen Maeda abrió el marcador para los nipones tras recibir un pase de Ritsu Doan que lo dejó mano a mano con el portero sueco, definiendo de forma cruzada para el 1-0.

La ventaja japonesa duró apenas seis minutos. En el 62', Anthony Elanga respondió con un disparo desde fuera del área que no dejó opción al guardameta rival, igualando el marcador a 1-1. El tanto del extremo sueco —que ya había anotado en la derrota ante Países Bajos— fue la última anotación del encuentro pese a los múltiples cambios que ambos equipos realizaron en el tramo final.

Las estadísticas reflejaron un duelo equilibrado: posesión del 51% para Japón frente al 49% de Suecia, 8 tiros japoneses contra 10 suecos, con tres y cinco remates a puerta respectivamente. Suecia dominó en córners (ocho frente a dos), mientras Japón acumuló más faltas (20 frente a 11). Se repartieron tres tarjetas amarillas en total —una para Japón y dos para Suecia, incluyendo la de Viktor Gyökeres en el minuto 85—, sin rojas en ninguno de los dos equipos.

Con este resultado, la tabla final del Grupo F quedó encabezada por Países Bajos con siete puntos, seguida de Japón en segunda posición con cinco (una victoria, dos empates, ninguna derrota, siete goles a favor y tres en contra). Suecia avanza como mejor tercero con cuatro puntos, mientras Túnez queda eliminado con cero puntos y una diferencia de goles de -10.

Japón llega a la siguiente ronda invicto en el torneo, en tanto Suecia lo hace por la vía del mejor tercero tras encajar una goleada de 5-1 ante los neerlandeses en la segunda jornada. Países Bajos, que venció este mismo jueves 3-1 a Túnez en Kansas City, ya había asegurado el liderato del grupo con anterioridad.