Japón y Suecia empatan 1-1 y avanzan juntos a los dieciseisavos del Mundial 2026

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Japón y Suecia sellaron este jueves un empate 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas que resultó suficiente para que ambas selecciones avancen a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cerrando así la tercera jornada del Grupo F.
El primer tiempo transcurrió sin goles y con Japón controlando el juego. La primera gran incidencia llegó en el minuto 32, cuando Isak Hien recibió tarjeta amarilla, lo que obligó a Suecia a retirarlo del campo cinco minutos después e introducir a Lucas Bergvall.
La segunda mitad cambió el guion por completo. Al minuto 56, Daizen Maeda abrió el marcador para los nipones tras recibir un pase de Ritsu Doan que lo dejó mano a mano con el portero sueco, definiendo de forma cruzada para el 1-0.
La ventaja japonesa duró apenas seis minutos. En el 62', Anthony Elanga respondió con un disparo desde fuera del área que no dejó opción al guardameta rival, igualando el marcador a 1-1. El tanto del extremo sueco —que ya había anotado en la derrota ante Países Bajos— fue la última anotación del encuentro pese a los múltiples cambios que ambos equipos realizaron en el tramo final.
Las estadísticas reflejaron un duelo equilibrado: posesión del 51% para Japón frente al 49% de Suecia, 8 tiros japoneses contra 10 suecos, con tres y cinco remates a puerta respectivamente. Suecia dominó en córners (ocho frente a dos), mientras Japón acumuló más faltas (20 frente a 11). Se repartieron tres tarjetas amarillas en total —una para Japón y dos para Suecia, incluyendo la de Viktor Gyökeres en el minuto 85—, sin rojas en ninguno de los dos equipos.
Con este resultado, la tabla final del Grupo F quedó encabezada por Países Bajos con siete puntos, seguida de Japón en segunda posición con cinco (una victoria, dos empates, ninguna derrota, siete goles a favor y tres en contra). Suecia avanza como mejor tercero con cuatro puntos, mientras Túnez queda eliminado con cero puntos y una diferencia de goles de -10.
Japón llega a la siguiente ronda invicto en el torneo, en tanto Suecia lo hace por la vía del mejor tercero tras encajar una goleada de 5-1 ante los neerlandeses en la segunda jornada. Países Bajos, que venció este mismo jueves 3-1 a Túnez en Kansas City, ya había asegurado el liderato del grupo con anterioridad.
Preguntas Frecuentes sobre el Grupo F del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo avanzaron Japón y Suecia a los dieciseisavos del Mundial 2026?
Japón y Suecia avanzaron a los dieciseisavos de final tras empatar 1-1 en su último partido del Grupo F. Japón terminó segundo con cinco puntos y Suecia avanzó como uno de los mejores terceros con cuatro puntos.
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¿Cuál fue el desempeño de Japón en la fase de grupos del Mundial 2026?
Japón finalizó la fase de grupos invicto con una victoria y dos empates, acumulando un total de cinco puntos. Enfrentó a Países Bajos, Túnez y Suecia, destacándose por su disciplina táctica y capacidad de competir contra selecciones europeas.
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¿Qué contribuyó al avance de Suecia a los dieciseisavos de final?
Suecia avanzó como uno de los mejores terceros tras obtener cuatro puntos en el Grupo F. A pesar de una derrota contundente ante Países Bajos, su victoria ante Túnez y el empate con Japón fueron suficientes para asegurar su lugar en la siguiente fase.
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¿Qué equipos lideraron el Grupo F del Mundial 2026?
Países Bajos lideró el Grupo F con siete puntos, seguido por Japón con cinco puntos. Ambos equipos mostraron un rendimiento sólido, asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.