Cuba recibe 116 millones de dólares en asistencia alimentaria y el régimen lo presenta como un triunfo político

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El canciller Bruno Rodríguez Parrilla celebró este viernes como una "contundente victoria" la aprobación del Plan Estratégico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Cuba 2026-2030, que contempla 116 millones de dólares en asistencia alimentaria y fue respaldado por 29 votos a favor y solo dos en contra en la Junta Ejecutiva del organismo.

"Pese a sus ingentes y espurias presiones, EE.UU. quedó aislado en la Junta Ejecutiva de dicho órgano de la ONU, que aprobó, por 29 votos a favor y sólo dos en contra, el Programa que permitirá mantener la cooperación de esa agencia con Cuba durante el período del 2026 al 2030, por un monto de 116 millones USD para seguridad alimentaria", destacó en su cuenta de X el jefe de la diplomacia cubana.

La votación tuvo lugar en Roma durante la sesión anual de la Junta Ejecutiva del PMA, celebrada entre el 23 y el 26 de junio. Según el régimen, Estados Unidos intentó presionar para bloquear el programa, pero quedó aislado junto a Marruecos como único voto en contra.

El director de Organismos Internacionales de la Cancillería cubana, Alejandro González Beheramás, aprovechó el resultado para atacar a Washington: "Al gobierno de Estados Unidos no le interesa, en lo más mínimo, la suerte que corre el pueblo cubano".

Sin embargo, la reacción ciudadana en redes sociales fue de rechazo y sarcasmo hacia la narrativa triunfalista del régimen. Numerosos cubanos cuestionaron que esa ayuda llegue realmente a quienes la necesitan.

"¿Qué porcentaje de esos alimentos irá al plato de la familia cubana, donada, no vendida? Ustedes están matando de hambre al cubano, no los dejan producir, no los dejan pescar, no los dejan vender", escribió un usuario.

Otro señaló: "Contundente victoria de la dictadura cubana pidiendo migajas por el mundo a ver quién se apiada, porque son un estado fallido incapaces de producir ni tan siquiera calabazas".

Las dudas sobre el destino real de las donaciones tienen antecedentes documentados. Según una investigación de la ONG Food Monitor Program, frijoles donados por México aparecieron en tiendas estatales en moneda libremente convertible a precios de hasta 43 dólares por saco de 30 kilos.

Díaz-Canel negó en marzo cualquier desvío, asegurando que "lo que se da para la población en alimentos nunca se ha cobrado".

La realidad alimentaria en Cuba contradice el tono festivo del régimen. El ministro de la Industria Alimentaria admitió en junio que en lo que va del año no se han distribuido aceite, pollo ni yogurt en la canasta normada.

Casi 97 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos, y alrededor de 34 % de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días.

La crisis se agrava por el colapso energético. En abril, la ONU advirtió que 170 contenedores con unos 6,3 millones de dólares en suministros humanitarios permanecían sin distribuir en Cuba por falta de combustible. El coordinador residente del organismo en la isla, Francisco Pichón, alertó que el país llevaba "más de tres meses sin combustible suficiente".

Este no es el primer programa multilateral que el régimen presenta como triunfo diplomático. La Junta Ejecutiva de Unicef aprobó en febrero su Programa País Cuba 2026-2030 también con Estados Unidos como único voto en contra, y el PNUD hizo lo propio días antes.

En todos los casos, el patrón es el mismo, el régimen explota el aislamiento de Washington en foros multilaterales mientras la población enfrenta apagones de hasta 20 horas, escasez estructural y una economía que acumula una caída del 23 % desde 2019.

La Unión Europea destinó 2,85 millones de euros al PMA en mayo para asistir a más de 815,000 cubanos afectados por el huracán Melissa, mientras la ONU mantiene un déficit de unos 68 millones de dólares en su plan humanitario lanzado en marzo para atender a dos millones de personas.