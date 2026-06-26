«Divisas para el desarrollo y precios competitivos»: Así promociona la prensa oficialista una nueva tienda de Copextel en Matanzas

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El oficialista Periódico Girón publicó el jueves una nota promocional sobre la apertura de una nueva tienda minorista de Copextel en Matanzas, destinada a la venta de electrodomésticos en divisas, bajo el titular «Divisas para el desarrollo y precios competitivos».

La tienda opera dentro de un llamado «Proyecto de autogestión financiera» aprobado para la empresa estatal, y según la gerente general de la filial, Marta Beatriz Menéndez Rodríguez, su objetivo central es captar divisas: «Estos fondos serán destinados, entre otros fines, a la compra de partes y piezas para el taller, lo que nos permite dar solución a las roturas de equipos electrodomésticos de la población. Además, las utilidades generadas nos facilitarán la adquisición de combustibles, necesarios para seguir prestando servicios a la población, apoyar a hospitales y continuar con el montaje de estaciones fotovoltaicas».

La directiva también justificó los precios al asegurar que «no son más altos que los precios de artículos similares que se ofertan en el mercado informal», y destacó que la tienda ofrece garantía comercial y acepta tarjetas electrónicas nacionales en divisas mediante terminal de pago inalámbrico.

La publicación, sin embargo, desató una avalancha de críticas en los comentarios del post, en los que cientos de cubanos expresaron hartazgo, incredulidad y frustración ante lo que consideran una contradicción insalvable: el régimen cobra en dólares a una población que percibe salarios en pesos cubanos.

«Pero qué bueno, y como todo el pueblo tiene divisas y cobra en divisas, pues corriendo para la tienda a comprar, y eso se llama desarrollar la economía», escribió un usuario con ironía.

Otro recordó el antecedente de las tiendas en moneda libremente convertible inauguradas en 2019: «Recuerdan: 'Se abrirán tiendas en MLC y con ese dinero se surtirán las de moneda nacional'. Señores, tenemos memoria, tan triste todo».

La ironía de vender electrodomésticos eléctricos en Matanzas, la provincia más golpeada por los apagones en Cuba, tampoco pasó inadvertida. «Vender electrodomésticos sin electricidad y la Guiteras agonizando, para con esa divisa adquirir combustible... el cuento de la buena pipa», señaló un comentarista, en referencia a la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en esa misma provincia y con averías frecuentes.

«Electrodomésticos a la venta en un país donde no hay energía eléctrica y en divisas, moneda que no cobran los cubanos», resumió otro usuario.

También hubo quienes cuestionaron la credibilidad de la garantía ofrecida. «Abren una tienda nueva en divisa de Copextel, con paneles y todo, yo llevo más de un mes esperando la garantía de mi panel. No entiendo nada. Qué desastre de empresa», denunció un comprador. Otro relató haber adquirido un televisor en una tienda de Copextel en diciembre pasado y haber podido utilizar el aparato apenas 15 días desde su compra.

La publicación del Periódico Girón también fue criticada por omitir datos elementales: ni la dirección exacta, ni el teléfono, ni los precios de los productos aparecen en el artículo, lo que generó decenas de comentarios reclamando esa información básica. Solo un usuario identificó la ubicación como la calzada de San Luis, en el barrio Pueblo Nuevo de Matanzas.

«Si los precios son competitivos, está compitiendo con el salario de los trabajadores», sentenció un comentarista, en una frase que resume el malestar generalizado ante una apertura que el régimen presenta como un logro social, pero que la mayoría de los cubanos percibe como una nueva vuelta de tuerca a la dolarización parcial impuesta desde diciembre de 2025, mientras los salarios permanecen en pesos.