Incertidumbre en Cuba por el futuro del MLC: “¿Dónde están esos dólares?”

Un post publicado en Facebook por un fotógrafo afín al oficialismo ha reavivado el debate sobre el futuro del MLC (moneda libremente convertible) en Cuba, ante el cierre silencioso de cada vez más establecimientos que operaban con este método de pago y que ahora exigen exclusivamente dólares estadounidenses en efectivo.

En la publicación, el autor compartió la imagen de un cartel en una tienda que ya no acepta pagos en MLC, cuestionando: “Entonces el MLC, ¿qué diablos es?”. Son “cada vez más las tiendas que operan exclusivamente en USD y menos las que aceptan MLC”, sin que las autoridades hayan informado oficialmente sobre una eliminación progresiva de esta modalidad.

Cuando el MLC fue introducido, recibió una amplia promoción gubernamental. Sin embargo ahora que su uso se reduce drásticamente, no se ha ofrecido ninguna explicación pública ni se ha aclarado qué ocurrirá con el dinero depositado por los ciudadanos en sus cuentas.

Evolución de la tasa de cambio

Críticas de la población

El post del fotógrafo acumuló decenas de comentarios de usuarios que expresan indignación y desconfianza hacia el Gobierno.

“Es una falta de respeto e indolencia con la población. Las autoridades te dicen que no creas las campañas enemigas que dicen que van a eliminar el MLC, pero al mismo tiempo eliminan todos los establecimientos en MLC y pronto no habrá dónde comprar con MLC. Es un engaño”, escribió un internauta, que recordó que la primera “arbitrariedad” fue impedir comprar combustible en MLC en los CUPET, lo que considera “robo descarado” a quienes depositaron divisas en los bancos. Lo más leído hoy:

Otro usuario señaló que el MLC está en “muerte natural”:

“Oficialmente sigue siendo válida, pero si no hay ofertas en esa moneda, inevitablemente morirá. El otro gran problema es cómo los USD depositados hace varios años ya no son los mismos USD de la tarjeta clásica... y si va al banco a extraer, ‘no hay en existencia’. ¿Cuál es el rol de un banco entonces si no garantiza la entrega de los ahorros personales?”.

Situación en provincias

Desde Santa Clara, un comentarista explicó que el proceso avanza “poquito a poquito”:

“En el centro de la ciudad solo quedan dos tiendas con MLC: La Reina, que hizo la transición al MLC hace poco y pronto pasará al USD, y Praga, que está liquidando inventarios y prácticamente vacía. El resto ya está en USD”.

Silencio oficial y reclamos

Varias voces exigen que el Gobierno explique la pérdida de valor de una tarjeta creada con respaldo en divisas:

“Todas las tarjetas abiertas a partir de cualquier divisa convertible deberían tener el mismo valor en las tiendas. Si dicen que no lo van a quitar, pero no abastecen y todo lo nuevo va para el USD, el MLC está condenado”.

Otros fueron más duros:

“No tienen cara, ni moral, ni dignidad para pronunciarse ante el pueblo. El gobierno cubano es satánico, corrupto, inepto. Es totalmente fallido”. “¿Y que esas cuentas tenían un respaldo en dólares? ¿Dónde están esos dólares?”.

Hasta el momento, ninguna entidad oficial ha informado sobre cambios en la aceptación del MLC ni sobre el destino de las cuentas en esa moneda. Mientras tanto, crece la percepción de que su desaparición es cuestión de tiempo, aunque las autoridades lo nieguen públicamente.

En 2020, cuando el Gobierno creó las tiendas de alimentos y productos de aseo en MLC, aseguró que con esas divisas se abastecerían las tiendas en pesos cubanos. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y hoy los comercios en moneda nacional son escasos y están casi totalmente desabastecidos.