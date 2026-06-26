«Qué cínicos»: Cubanos reaccionan indignados a las opciones veraniegas de la televisión

¿Programación de verano en Cuba en medio de apagones?

Canal Caribe publicó un video en el que la directora de Contenido y Programación de la Televisión Cubana, Coralia Aguilera Hernández, presentaba la «parrilla de programación veraniega para el disfrute de toda la familia», y la respuesta en redes fue una avalancha de burlas, indignación y sarcasmo.

La razón es tan simple como demoledora: Cuba atraviesa una severa crisis eléctrica, con apagones que en La Habana alcanzan hasta 22 horas diarias y cortes de hasta 85 horas consecutivas en provincias como Matanzas.

En el video, Aguilera anunció con entusiasmo el regreso de la serie Policía K1 los domingos, el inicio de la telenovela «Entre Aguas» en Cubavisión, el estreno de «Valle Salvaje» y una nueva versión de «Doña Bella» en Multivisión, además de cursos de verano y talleres infantiles en el Canal Educativo.

Tele Rebelde, según la directora, transmitirá el Mundial de Fútbol desde los octavos de final hasta la final, y luego los Juegos Centroamericanos, prometiendo «un verano bien deportivo».

Pero ninguno de esos anuncios importó en la conversación pública.

La pregunta que se repitió en cientos de comentarios fue siempre la misma: «¿con qué corriente?»

«Si no hay corriente, mejor apagan el ICRT y ahorran electricidad», escribió un usuario.

Otro ironizó: «Eso es una excelente noticia, significa que va a haber corriente las 24 horas, al fin vamos a ser personas normales».

Uno más fue directo al cinismo del anuncio: «Este chiste está mejor que el de las 176 medidas», en referencia al paquete de medidas económicas que el régimen publicó el 19 de junio y que también fue recibido con escepticismo generalizado.

«Tremendo este programa humorístico. Mis respectos a su guionista y director», sentenció otro comentarista.

Algunos intentaron encontrar una explicación lógica al anuncio: «Debe ser programación dirigida a un sector de la población que tiene paneles solares, estaciones de energía, plantas, o sea, fuentes alternativas para contar con energía en su hogar».

Otros resumieron la situación con humor negro: «Opciones veraniegas: apagón por cuota, calor y mosquitos».

Hubo quien apuntó a la repetición crónica del contenido estatal: «Desde que nací hasta la fecha la Parrilla Veraniega ha sido fija, lo mismo con lo mismo cada verano, sin omitir el pequeño detalle este año: que no vemos la corriente eléctrica».

Una cubana confesó: «No recuerdo la última vez que encendí la TV; las pocas horas de electricidad las aprovecho en dormir un poco con el ventilador».

Otro usuario fue más gráfico: «La única serie que veremos es Apagón infernal, con muchos capítulos por todo el verano y lo que resta».

Y uno más cerró con amargura: «Esto es un chiste que no da risa, sino muchas ganas de llorar».

El contexto que hace tan hiriente el anuncio es contundente: el déficit eléctrico en Cuba superó los 2,174 MW en mayo de 2026, récord histórico que dejó sin luz al 70% del país de forma simultánea, y el Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado siete veces en los últimos 18 meses.

En ese escenario, la propia directora de programación cerró su intervención con una frase que, a la luz de los comentarios, sonó a ironía involuntaria: «Siempre es el público quien nos dicta a nosotros hacia dónde debemos seguir».