Otro día negro para Cuba: pronostican apagones superiores a los 2,000 MW

Vídeos relacionados:

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba enfrenta este jueves una nueva jornada crítica: según la nota informativa de la Unión Eléctrica, para el horario pico nocturno se proyecta una afectación de 2,056 MW, con una disponibilidad de apenas 1,014 MW frente a una demanda máxima de 3,100 MW.

El déficit estimado para la noche alcanza los 2,026 MW, lo que equivale a dejar sin electricidad a aproximadamente el 66% del país de forma simultánea.

La situación ya era grave desde la madrugada: a las 06:00 horas, el sistema registraba solo 856 MW disponibles ante una demanda de 2,650 MW, con 1,820 MW afectados en ese momento. Para el horario del mediodía, la Unión Eléctrica estimó una afectación de 1,550 MW.

El miércoles tampoco fue mejor.

El régimen admitió que «el servicio se afectó por déficit de capacidad durante las 24 horas» y que «la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2,151 MW a las 20:50 horas», con cortes que se extendieron durante toda la madrugada.

Detrás del colapso hay dos causas estructurales que se combinan.

Por un lado, averías en la generación térmica que mantienen fuera de servicio unidades de las centrales Máximo Gómez, Ernesto Guevara De La Serna, Antonio Guiteras, Diez de Octubre y Lidio Ramón Pérez, sumando 274 MW sin generar.

Por otro, la escasez de combustible paraliza 106 centrales de generación distribuida —890 MW— y deja inoperativas la Patana de Regla, la Patana de Melones y las centrales Fuel de Mariel y Moa, para un total de 1,203 MW indisponibles solo por falta de combustible.

La única mejora prevista para la noche es la entrada de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Santa Cruz con 60 MW, una cifra insignificante frente a un déficit que supera los 2,000 MW.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados por el gobierno aportaron 4,859 MWh el miércoles, con una potencia máxima de 784 MW en horario diurno.

Sin embargo, su contribución cae a cero durante el pico nocturno, precisamente cuando la demanda es mayor.

Esta jornada se inscribe en una crisis energética que batió su récord histórico el 14 de mayo de 2026 con un déficit de 2,174 MW que dejó al 70% del país sin luz.

El SEN ha sufrido al menos siete colapsos totales en 18 meses, incluido el apagón nacional del 16 de marzo de 2026, el más prolongado de la historia reciente de Cuba con 29 horas y 29 minutos sin electricidad en todo el país.

La población lleva meses soportando cortes de entre veinte y veintidós horas diarias en La Habana, mientras en provincias del interior como Matanzas los vecinos han denunciado hasta 85 horas consecutivas sin servicio eléctrico.

El propio gobierno había anticipado desde diciembre de 2025 que 2026 sería un año «difícil» con apagones continuos por el deterioro irreversible del sistema.

El lunes pasado, la Unión Eléctrica ya había pronosticado apagones de 2,075 MW para el horario pico, afectando al 64% del país, una señal de que la crisis no da tregua.