«En lo que se ha convertido cada esquina de Bayamo»

Un recorrido de poco más de un minuto grabado en las calles de Bayamo y publicado en Facebook se ha convertido en un documento del deterioro que vive la capital de la provincia de Granma: montones de basura acumulada en cada esquina, escombros, plásticos, residuos orgánicos y focos de quema a cielo abierto en plena zona urbana

El vídeo fue publicado por Marisleydis Pérez Acosta en Facebook donde provocó decenas de comentarios en pocas horas.

Lo que más duele a quienes reaccionaron al vídeo no es solo la suciedad, sino el contraste con la memoria colectiva. Durante más de una década, Bayamo fue reconocida como la ciudad más limpia de Cuba, un título que formaba parte de su identidad. «Éramos una de las ciudades más limpias de Cuba, hoy ya de eso solo nos queda el recuerdo y la historia», escribió un usuario. Otro resumió la caída con una frase: «La que fue la ciudad más limpia de Cuba. En lo que se ha convertido».

Las imágenes muestran humo activo, señal de que parte de los desechos se quema directamente en la vía pública, con el consiguiente riesgo para la salud respiratoria de los vecinos.

La preocupación sanitaria es explícita entre quienes comentaron el vídeo. «Dios mío, ayúdanos a que este nuevo brote de dengue no coja fuerza, porque con toda esa pudrición de basura en todo Bayamo no quedaremos ni uno vivo, ya hay algunos casos pero ningún organismo se inmuta a buscar soluciones», alertó un residente. Otro señaló que los alimentos se venden “llenos de moscas y todo tipo de cosas” y añadió: «De esa misma forma está el país completo».

Esta situación no es nueva ni exclusiva de Bayamo. En abril de 2026, la acumulación de basura y escombros llegó a bloquear más de la mitad de un crucero ferroviario en la línea que conecta la ciudad con La Habana. Y en las primeras semanas de junio, nuevos focos de insalubridad fueron denunciados cerca del Guajiro Natural.

Las causas son estructurales: escasez crónica de combustible que paraliza los camiones recolectores, deterioro del parque automotor y colapso de los servicios comunales. En La Habana, solo 44 de 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero de 2026, con hasta 23,814 metros cúbicos de residuos acumulándose sin recoger cada día. El propio primer ministro Manuel Marrero reconoció el fracaso institucional el 31 de diciembre de 2025, y Díaz-Canel admitió en octubre de 2025 que no existe un plan estructural a largo plazo para resolver el problema.

Varios comentarios apuntan directamente a la responsabilidad del régimen. «Una falta de gobierno es lo que hay: inspectores y policías deben jugar su papel allí, donde son más útiles, en los basureros», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Miseria, hambre, enfermedades. Así se vive en Cuba». Y uno más, con resignación: «Lo limpian y al otro día está igual».

Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 infectados y 65 muertes por dengue y chikungunya, y en junio de 2026 Matanzas ya detectaba los primeros casos de la nueva temporada. La basura acumulada en las calles de Bayamo, ciudad de unos 200,000 habitantes, no es solo un problema estético: es un caldo de cultivo para epidemias que el régimen lleva años sin poder —ni querer— contener.