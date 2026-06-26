«En lo que se ha convertido cada esquina de Bayamo»

Un recorrido de poco más de un minuto grabado en las calles de Bayamo y publicado en Facebook se ha convertido en un documento del deterioro que vive la capital de la provincia de Granma: montones de basura acumulada en cada esquina, escombros, plásticos, residuos orgánicos y focos de quema a cielo abierto en plena zona urbana
El vídeo fue publicado por Marisleydis Pérez Acosta en Facebook donde provocó decenas de comentarios en pocas horas.
Lo que más duele a quienes reaccionaron al vídeo no es solo la suciedad, sino el contraste con la memoria colectiva. Durante más de una década, Bayamo fue reconocida como la ciudad más limpia de Cuba, un título que formaba parte de su identidad. «Éramos una de las ciudades más limpias de Cuba, hoy ya de eso solo nos queda el recuerdo y la historia», escribió un usuario. Otro resumió la caída con una frase: «La que fue la ciudad más limpia de Cuba. En lo que se ha convertido».
Las imágenes muestran humo activo, señal de que parte de los desechos se quema directamente en la vía pública, con el consiguiente riesgo para la salud respiratoria de los vecinos.
La preocupación sanitaria es explícita entre quienes comentaron el vídeo. «Dios mío, ayúdanos a que este nuevo brote de dengue no coja fuerza, porque con toda esa pudrición de basura en todo Bayamo no quedaremos ni uno vivo, ya hay algunos casos pero ningún organismo se inmuta a buscar soluciones», alertó un residente. Otro señaló que los alimentos se venden “llenos de moscas y todo tipo de cosas” y añadió: «De esa misma forma está el país completo».
Esta situación no es nueva ni exclusiva de Bayamo. En abril de 2026, la acumulación de basura y escombros llegó a bloquear más de la mitad de un crucero ferroviario en la línea que conecta la ciudad con La Habana. Y en las primeras semanas de junio, nuevos focos de insalubridad fueron denunciados cerca del Guajiro Natural.
Las causas son estructurales: escasez crónica de combustible que paraliza los camiones recolectores, deterioro del parque automotor y colapso de los servicios comunales. En La Habana, solo 44 de 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero de 2026, con hasta 23,814 metros cúbicos de residuos acumulándose sin recoger cada día. El propio primer ministro Manuel Marrero reconoció el fracaso institucional el 31 de diciembre de 2025, y Díaz-Canel admitió en octubre de 2025 que no existe un plan estructural a largo plazo para resolver el problema.
Varios comentarios apuntan directamente a la responsabilidad del régimen. «Una falta de gobierno es lo que hay: inspectores y policías deben jugar su papel allí, donde son más útiles, en los basureros», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Miseria, hambre, enfermedades. Así se vive en Cuba». Y uno más, con resignación: «Lo limpian y al otro día está igual».
Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 infectados y 65 muertes por dengue y chikungunya, y en junio de 2026 Matanzas ya detectaba los primeros casos de la nueva temporada. La basura acumulada en las calles de Bayamo, ciudad de unos 200,000 habitantes, no es solo un problema estético: es un caldo de cultivo para epidemias que el régimen lleva años sin poder —ni querer— contener.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura y Salud en Bayamo
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la gestión de residuos en Bayamo?
La gestión de residuos en Bayamo se encuentra en un estado crítico, con montones de basura acumulados en cada esquina, escombros, plásticos y residuos orgánicos que se queman a cielo abierto, generando riesgos significativos para la salud pública.
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¿Cuáles son las consecuencias sanitarias de la acumulación de basura en Bayamo?
La acumulación de basura representa un grave riesgo sanitario, ya que favorece la proliferación de moscas y otros vectores que pueden transmitir enfermedades como el dengue, especialmente en un contexto donde ya se han reportado casos de esta enfermedad en la región.
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¿Qué responsabilidades se asignan al gobierno cubano en la crisis de residuos en Bayamo?
Muchos ciudadanos y comentaristas asignan la responsabilidad al gobierno cubano, argumentando que la falta de un plan estructural a largo plazo para la gestión de residuos ha contribuido al deterioro de la situación en Bayamo y otras ciudades cubanas.
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¿Qué medidas se están tomando para resolver el problema de la basura en Cuba?
A pesar de algunas iniciativas de limpieza de emergencia, no se ha implementado un plan efectivo y duradero para resolver la acumulación de basura en Cuba. Las autoridades han reconocido la falta de recursos y planificación como causas principales del problema.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.