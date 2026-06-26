Siete pisos cayeron sobre ellos, pero sobrevivieron: El milagroso rescate de una familia en Venezuela

Un padre venezolano presenció el rescate de su hijo, su nuera y su nieto del sótano de un edificio derrumbado en La Guaira, donde permanecieron atrapados con siete pisos encima tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

El relato del rescate, publicado en Instagram por José Alberto Gallipoli Lameda, se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores de la tragedia.

El video muestra el momento en que los tres sobrevivientes son sacados de entre los escombros mientras familiares y amigos los reciben con alivio y emoción desbordada.

«Ayer en la mañana bajé al sótano del edificio colapsado. El panorama era desolador. Grité el nombre de mi hijo Jofram con el último aliento de fe que me quedaba. Y en medio del caos, escuché su respuesta. Un susurro leve, apenas audible. Estaban vivos», escribió el padre.

Según su relato, Jofram, su esposa y su pequeño hijo habían quedado sepultados bajo la estructura completa del edificio, que colapsó durante los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia.

«Siete pisos cayeron sobre él y su familia, y ahí estaba, respondiendo desde el subsuelo. Jofram me demostró lo que significa ser un hombre construido sobre roca», añadió el padre.

Gallipoli atribuyó la supervivencia tanto al trabajo de los equipos de rescate como a la fortaleza de su hijo: «Los rescatistas hicieron el trabajo duro, pero su voluntad de vivir sostuvo el espacio. El abismo no es el final; es el taller donde se forjan los seres inquebrantables».

El desenlace feliz llegó después de que el mismo padre publicara un primer video -también viral- en el que se le veía buscando desesperadamente a Jofram entre los escombros del edificio en La Guaira, donde encontró aplastada la camioneta de su hijo. Ese material generó miles de reacciones en redes sociales antes de que se conociera el resultado del rescate.

«Mi hijo, mi nuera y mi nieto están de vuelta. Mi familia está completa. La estructura física cayó, pero los verdaderos arquitectos de la vida estamos listos para volver a construir, desde cero, sobre una base más sólida y real», recalcó Gallipoli.

«No tengo palabras para agradecer a los rescatistas», cerró su mensaje, que acumuló más de un millón de visualizaciones en pocas horas.

El rescate de esta familia se enmarca en una catástrofe de proporciones históricas. Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio son los más potentes registrados en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, municipio de Yumare, a entre 10 y 13 kilómetros de profundidad, y la zona costera de La Guaira fue la más devastada, con decenas de edificios derrumbados en Catia la Mar, Macuto y Caraballeda.

Este viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó 589 fallecidos y 2,980 heridos, una cifra que casi cuadruplicó el balance del día anterior. Al menos 346 edificios, hospitales y centros comerciales resultaron colapsados o con daños graves, y se registraron más de 200 réplicas.

La respuesta internacional incluyó equipos de rescate de República Dominicana -primer país en aterrizar en Venezuela-, El Salvador, México, Brasil y Estados Unidos. El Comando Sur movilizó fuerzas militares para apoyar las labores, un gesto notable dado el histórico antagonismo entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

El Servicio Geológico estadounidense advirtió que su sistema de estimación probabilística sitúa con un 42 % de probabilidad el número final de víctimas entre 10,000 y 100,000, lo que convierte este desastre en una emergencia humanitaria de alcance aún incierto.