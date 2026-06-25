Marco Rubio anuncia envío inmediato de ayuda de EE. UU. a Venezuela tras los devastadores terremotos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela, por instrucción del presidente Donald Trump, tras los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el miércoles 24 de junio.

«Estados Unidos extiende sus más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros corazones están con todos los que han perdido seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate que trabajan incansablemente», escribió Rubio en su cuenta oficial, añadiendo que «América está con el pueblo venezolano en este momento difícil».

X / Marco Rubio

Poco después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó haber sostenido una llamada telefónica con el secretario de Estado. «Marco Rubio ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación», señaló Rodríguez en su cuenta de la red social X.

X / Delcy Rodríguez

Los dos terremotos que motivaron la respuesta estadounidense ocurrieron el miércoles a las 18:04 hora local, con magnitudes de 7.1 y 7.5 separadas por apenas 40 segundos. Los epicentros se ubicaron cerca de Morón, en el estado Carabobo, y Yumare, en el estado Yaracuy, a profundidades de entre 10 y 21.9 kilómetros, lo que amplificó su poder destructivo sobre una infraestructura ya deteriorada.

Las autoridades venezolanas confirmaron oficialmente al menos 32 muertos y más de 700 heridos, aunque fuentes no verificadas de forma independiente elevan las cifras a 236 fallecidos y más de 2,000 heridos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una probabilidad del 44% de que el número de fallecidos supere las 10,000 personas, con pérdidas económicas proyectadas entre el 2% y el 20% del PIB venezolano.

Más de 500,000 personas estuvieron expuestas a sacudimientos severos. Edificios colapsaron en Caracas, especialmente en las zonas de Altamira y Chacao, y los sismos se sintieron también en Colombia, en ciudades como Bucaramanga y Bogotá.

Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional la noche del miércoles, cerró el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por daños estructurales, suspendió el Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy, y decretó la suspensión de clases a partir de este jueves. Además, designó al mayor Sulbarán como autoridad única del Estado ante la emergencia.