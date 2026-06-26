La protesta se extiende: Estudiantes de Medicina de más provincias se rebelan contra los exámenes finales

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Estudiantes de primer año de Medicina en Santiago de Cuba y Holguín se sumaron a la ola de protestas que iniciaron sus compañeros de Pinar del Río y Granma, exigiendo la eliminación o reestructuración de los exámenes finales ante las condiciones que impone la crisis eléctrica y logística que atraviesa Cuba.

Ambas comunidades estudiantiles enviaron cartas formales a sus respectivos Consejos de Dirección, encabezadas con un llamado ético urgente: «Exponer las limitaciones objetivas que actualmente comprometen nuestro rendimiento académico».

Los exámenes finales integradores están programados del 29 de junio al 3 de julio.

Los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba argumentan que los datos ya hablan por sí solos: «La vulnerabilidad en la preparación no es una estimación abstracta. El descenso generalizado en las calificaciones de los exámenes parciales demuestra de manera objetiva que el estudiantado no se encuentra en condiciones de asumir una evaluación integradora tradicional».

Notas de pruebas parciales de alumnos de Medicina. Foto: Cortesía para CiberCuba

La carta señala además que el curso se ha impartido de manera descentralizada, lo que agrava las dificultades, y que los apagones y el déficit de transporte han reducido drásticamente tanto la asistencia como las horas de estudio independiente.

Desde Holguín, donde la población ha llegado a tener apenas tres horas de electricidad al día, el tono es aún más contundente: «No existen las condiciones mínimas para enfrentar un examen final integrador con el rigor tradicional. Las interrupciones del fluido eléctrico y la consecuente falta de tiempo de estudio efectivo en los hogares y residencias estudiantiles hacen que medir nuestro rendimiento bajo los parámetros habituales resulte injusto».

Los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas «Mariana Grajales Coello» añaden además una dimensión de equidad a la que el gobierno no ha respondido: «No es justo que primer año sea el único con pruebas finales cuando todos estamos pasando por la misma situación».

Ambos grupos solicitan formalmente dos alternativas: que los parciales ya realizados sean tomados como calificación definitiva, o que los temarios se reduzcan a los contenidos que sí pudieron consolidarse en el aula.

La protesta ha generado un debate polarizado en redes sociales, con críticas hacia los estudiantes que no tardaron en recibir respuesta. Un estudiante de Medicina salió al paso con un mensaje directo: «Hagan una guardia sin corriente y sin insumos, y después hablamos».

Ese mismo joven rechazó las comparaciones con generaciones anteriores y fue categórico sobre el origen del problema: «No es el rigor de las pruebas, son las carencias y la situación del país».

Describió una realidad cotidiana de apagones que dejan sin cobertura de ETECSA desde las nueve de la noche, estudiantes con problemas visuales que no pueden usar candiles, falta de desayuno adecuado y ausencia de esfigmomanómetros para los de tercer año.

Su conclusión resume el sentir de una generación: «Nos llaman la generación de cristal cuando en vez de vivir, estamos sobreviviendo».

El reclamo estudiantil expone una contradicción que el régimen no ha sabido explicar: en mayo, el Ministerio de Educación Superior suspendió las pruebas de ingreso universitario para el curso 2026-2027, reconociendo implícitamente que la crisis eléctrica impide evaluar con justicia, pero esa misma lógica no se ha extendido a quienes ya cursan la carrera.

En ese mismo mes, estudiantes de sexto año de Medicina en Santiago de Cuba vieron sus rotaciones hospitalarias suspendidas para cumplir entrenamiento militar obligatorio en el marco del llamado «Año de Preparación para la Defensa», otra interferencia del régimen en la formación médica que los propios estudiantes han denunciado.

La crisis eléctrica que subyace a todo este escenario registra en junio un déficit de generación de entre 2,040 y 2,215 MW en hora pico, con zonas del país que han superado las 72 horas continuas sin electricidad.

El régimen de Miguel Díaz-Canel no ha logrado revertir la situación y que ahora amenaza con dejar sin médicos bien formados a una Isla que ya enfrenta el colapso de su sistema de salud.