La desgarradora carta que Chocolate MC escribió desde una celda subterránea a El Taiger rompe el corazón: "Perdóname"

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Desde una celda subterránea de máxima seguridad en Oklahoma, el rapero cubano Chocolate MC escribió el 19 de junio una carta manuscrita dirigida a su colega fallecido El Taiger, un documento desgarrador que publicó en su cuenta de Instagram este viernes y que combina el perdón, la denuncia y la promesa de no rendirse.

La carta, escrita a las 6:36 de la tarde, está dirigida a José Manuel Carbajal Zaldívar —conocido artísticamente como El Taiger y por sus seguidores como «LBMA», La Bestia Más Animal—, quien fue asesinado en Miami el 3 de octubre de 2024 y falleció una semana después en el Hospital Jackson Memorial a los 37 años.

Chocolate MC, cuyo nombre real es Yosvani Sierra Hernández, describe así las condiciones de su encierro: «aquí me encuentro bien cerquita de Ti, pues aunque aun estoy vivo también estoy bajo Tierra, en una prisión subterránea de máxima seguridad en Oklahoma, en la caja, donde las celdas parecen bóvedas, las camas también y los presos muertos».

El artista explica que está preso por haber intentado presionar al Departamento de Policía de Miami-Dade y a la fiscalía para que se aplicara la pena de muerte al acusado del crimen, Damián Valdez Galloso: «aquí me tienen hermano mío por pedir justicia por Ti... y mira, al que están tratando como a un asesino es a mí».

Sentenciado en marzo de 2026 a 10 años de prisión más cinco de libertad condicional tras un acuerdo judicial que cerró tres causas —instigación al asesinato, secuestro de un fanático y robo en un hotel—, Chocolate MC fue declarado culpable en noviembre de 2025 por ofrecer 20,000 dólares a quien matara a Valdez Galloso.

En la carta denuncia la disparidad entre ambos procesos: «Todavía no le han hecho el juicio al otro desgraciado y el mío me lo hicieron en menos de 6 meses y me dieron 15 años».

También acusa a la Fiscalía de Miami-Dade de ignorar los detalles más crudos del crimen: que el acusado dejó a El Taiger desangrándose más de una hora, «se montó en otro carro, se limpió la sangre, se cambió de ropa y se fue a esconder en New York».

Uno de los pasajes más duros de la carta es la autocrítica: «Perdóname, Te pido disculpas por no haberte dado todo ese amor para atrás en vida, por no darme cuenta de que estabas sufriendo hace mucho tiempo al igual que yo, que te sentías solo como yo, y porque en vez de darte apoyo fui uno de los que más te atacaban».

Chocolate MC también lamenta el olvido al que, según él, están sometiendo la memoria de El Taiger: «esos artistas que decían ser tus herederos, que decían ser LBMA para siempre ya ni te mencionan, y algunos andan hasta arriba de tus mujeres».

En un momento de la carta reflexiona sobre la pasividad de la comunidad cubana ante la falta de justicia: «desgraciadamente los cubanos estamos acostumbrados a ver como un cubano mata a otro y no pasa nada, el adoctrinamiento de esos dictadores castristas nos hizo demasiado daño».

Esta es la segunda carta pública conocida del artista desde prisión. La primera, del 15 de junio, estaba dirigida a su hermana Isis Sierra y describía las condiciones inhumanas de su celda. El 22 de junio falleció la abuela de El Taiger, Magda Nidia Reyes Macías, sin haber visto justicia por su nieto.

El juicio contra Damián Valdez Galloso, quien se declaró no culpable y enfrenta cadena perpetua obligatoria, está fijado para el 7 de julio de 2026, aunque ha sido pospuesto en múltiples ocasiones desde 2024. Chocolate MC cierra su carta con una promesa: «mi conciencia me pesaba tanto que puse hasta mi libertad en juego por tal de hacer algo por ti... y si me dan 15 años más por seguir pidiendo justicia lo hago otra vez».