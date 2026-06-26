Lo que pudo comprar esta cubana en la isla con lo que le mandó una seguidora: "Es una locura"

Una cubana residente en la isla documentó en TikTok lo que logró adquirir con el dinero que le envió una seguidora, en un video que expone con crudeza el colapso del poder adquisitivo en Cuba.

Yanet Diary (@yanet_diary83) publicó el martes el clip de 53 segundos con una lista detallada de productos básicos: dos bolsitas de arroz a 700 pesos cada una, un kilo de frijoles a 900 pesos, un kilo de azúcar a 750 pesos, un kilo de sal a granel a 350 pesos, un litro de aceite a 1,300 pesos, café a 2,000 pesos, una lata de pasta de puré de tomate a 600 pesos, un kilo de detergente a 1,300 pesos y dos jabones a 200 pesos.

El total de esa «compra de la semana», como la llamó la propia Yanet, ronda los 8,100 pesos cubanos, equivalentes a poco más de 12 dólares al cambio informal vigente de aproximadamente 655 pesos por dólar.

La cifra resulta demoledora si se compara con el salario medio mensual en Cuba, que ronda los 6,930 pesos —unos 13 dólares—, lo que significa que una sola compra semanal de productos esenciales consume prácticamente el ingreso de un mes entero.

«Antes que se acabe este video quiero darle muchas gracias a esa seguidora muy especial por haberme mandado un dinerito para la compra de la semana», dijo Yanet en el clip, agradeciendo también el apoyo de su comunidad en la plataforma.

El video se publicó apenas tres días después de que el régimen cubano eliminara, mediante la Resolución 150/2026, los topes de precios para pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas, medida firmada por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.

Días antes, el presidente Miguel Díaz-Canel había reconocido el fracaso de los controles de precios, admitiendo que provocaron la desaparición de productos del mercado y precios aún más altos en la ilegalidad.

El escenario que retrata Yanet no es excepcional. Según el Food Monitor Program, la canasta básica mensual para dos personas en La Habana supera los 41,000 pesos, mientras que economistas independientes estiman que el costo de vida mínimo por persona rebasa los 50,000 pesos al mes, unas siete veces el salario medio.

La tendencia de documentar compras en TikTok se ha convertido en una forma de denuncia social entre cubanos que viven en la isla. Casos similares incluyen el de una médica que gastó su salario mensual completo en un solo día de compras básicas, y el de Keyla González, quien mostró que con 10 dólares solo pudo adquirir productos de limpieza, algunos refrescos y pan.

En todos estos casos, la dependencia de remesas o donaciones del exterior aparece como el único colchón frente a salarios que no alcanzan ni para cubrir una semana de alimentación.

La inflación oficial interanual registrada en mayo de 2026 fue del 15,89%, aunque estimaciones independientes sitúan la inflación real en el mercado informal en torno al 70%, una brecha que refleja la distancia entre las cifras del régimen y la realidad que viven millones de cubanos cada vez que van al mercado.