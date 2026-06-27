Francia convence, España elimina a Uruguay y Bélgica resurge rumbo a los dieciseisavos

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La jornada del viernes en el Mundial 2026 dejó resultados de alto impacto en los Grupos G, H e I: Francia ratificó su condición de favorita, España despidió a Uruguay por segunda fase de grupos consecutiva y Bélgica se salvó con una goleada cuando ya no había margen de error.

Francia aplasta a Noruega con un Dembélé estelar

Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, firmó un hat-trick en el MetLife Stadium de East Rutherford para liderar la victoria de Francia 4-1 sobre Noruega y cerrar el Grupo I como primero.

Los escandinavos, ya con su clasificación asegurada, presentaron un once alternativo pensando en la siguiente ronda, lo que facilitó el dominio francés desde el pitido inicial.

Noruega avanzó de todas formas como segunda del grupo y se medirá a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

En el otro partido del Grupo I, Senegal goleó 5-0 a Irak —la mayor goleada de la zona— y finalizó tercero, a la espera de conocer si logra uno de los boletos reservados a los mejores terceros del torneo.

España sentencia a Uruguay en Guadalajara

Un gol de Álex Baena al minuto 42 fue suficiente para que España derrotara 1-0 a Uruguay en el estadio Akron de Guadalajara y se adjudicara el primer lugar del Grupo H.

La Celeste, que necesitaba ganar para continuar en el torneo, volvió a mostrar las mismas dificultades ofensivas que la habían lastrado en las jornadas anteriores y quedó eliminada en fase de grupos por segunda edición consecutiva, repitiendo lo ocurrido en Qatar 2022.

El equipo de Marcelo Bielsa nunca encontró continuidad en su juego y cerró un torneo marcado además por la expulsión de Agustín Canobbio y tensiones internas en el vestuario, incluyendo reclamos de referentes como Federico Valverde contra la exigencia física de los entrenamientos.

Cabo Verde escribe historia

La otra gran protagonista del Grupo H fue Cabo Verde, que empató 0-0 con Arabia Saudita y logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo.

Los «Tiburones Azules», que representan a un país de apenas 500,000 habitantes, terminaron segundos del grupo sin ganar un solo partido, sustentados en una solidez defensiva que les bastó para avanzar.

Su premio es un duelo mayúsculo: enfrentar a Argentina el 3 de julio en Miami.

Arabia Saudita, incapaz de perforar ese muro defensivo, quedó eliminada.

Bélgica reacciona cuando más lo necesitaba

Tras dos empates decepcionantes ante Egipto y ante Irán, Bélgica necesitaba ganar para no quedar fuera y respondió con una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda que la colocó como líder del Grupo G por diferencia de goles.

Leandro Trossard anotó un doblete, mientras Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron el marcador. Elijah Just descontó para los oceánicos, que quedaron eliminados.

En el otro partido del grupo, Egipto e Irán empataron 1-1 en Seattle: Mahmoud Saber adelantó a los Faraones, pero Ramin Rezaeian igualó para Irán, que además vio anulado un gol en los instantes finales por una polémica decisión arbitral.

Egipto avanzó como segundo del grupo con cinco puntos, mientras Irán aguarda los resultados de los demás sectores para saber si clasifica como mejor tercero.

Con esta jornada, el Mundial 2026 comienza a perfilar a sus candidatos más sólidos de cara a la fase eliminatoria: Francia confirmó su candidatura al título, Bélgica recuperó sensaciones en el momento justo, España cumplió con autoridad y Cabo Verde escribió una de las páginas más memorables de su historia futbolística.