España y Uruguay protagonizan el gran duelo por el Grupo H

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Uruguay y España se enfrentan este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara en el partido más atractivo de la tercera jornada del Grupo H del Mundial 2026, con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego para ambas selecciones.

España llega como líder con cuatro puntos, fruto de un empate sin goles ante Cabo Verde en la primera jornada y una goleada 4-0 a Arabia Saudita en la segunda, donde Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 10, Mikel Oyarzabal anotó en doblete y un autogol cerró la cuenta.

Uruguay, en cambio, acumula dos puntos tras dos empates consecutivos: 1-1 ante Arabia Saudita en el debut y 2-2 frente a Cabo Verde en la segunda fecha.

La Celeste necesita ganar para asegurar su pase sin depender de otros resultados, pero lo hará con una baja de peso: Ronald Araújo no estará disponible.

El defensor del Barcelona evolucionó favorablemente de la lesión muscular sufrida en los últimos días, pero no se recuperó a tiempo para el encuentro decisivo ante la Roja.

En el bando español, la gran novedad apunta a ser la titularidad de Lamine Yamal desde el inicio, algo que no ocurrió en el debut ante Cabo Verde por condiciones médicas.

El joven delantero del Barcelona brilló al ingresar desde el banquillo en esa primera jornada y fue determinante ante Arabia Saudita, donde además se convirtió en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del torneo.

Luis de la Fuente busca el primer puesto del grupo para evitar un cuadro de dieciseisavos más complicado, mientras que Marcelo Bielsa sabe que solo la victoria garantiza la clasificación de Uruguay sin mirar otros marcadores.

El partido se disputará a las 20:00 hora de Cuba (18:00 en sede) y tendrá como árbitro al estadounidense Ismail Elfath.

De forma simultánea, Cabo Verde y Arabia Saudita se medirán en el NRG Stadium de Houston, también a las 20:00 hora de Cuba.

La selección africana, gran revelación del torneo en su primera participación mundialista, llega invicta con dos puntos y mantiene intactas sus opciones de avanzar.

Arabia Saudita, con apenas un punto y diferencia de goles de -4, necesita ganar para seguir con vida matemática en el certamen.

El historial entre Uruguay y España en Mundiales no arroja victorias para ninguno de los dos: ambas selecciones empataron 2-2 en Brasil 1950 y 0-0 en Italia 1990, aunque en el historial general España nunca ha perdido ante la Celeste en diez enfrentamientos, con cinco victorias y cinco empates.

Con los cuatro equipos aún con opciones matemáticas de clasificarse, cualquier gol puede cambiar por completo la tabla de posiciones y el destino de todas las selecciones involucradas en el Grupo H.