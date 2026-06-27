Trump y Rubio llaman a Delcy Rodríguez para ratificar el respaldo de EE.UU. tras los terremotos en Venezuela

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Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio llamaron este viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reafirmar el apoyo de Washington al país caribeño en medio de la crisis humanitaria desatada por los devastadores terremotos del 24 de junio.

Rodríguez anunció la llamada en su cuenta de X con un mensaje escueto pero de alto contenido diplomático: «Recibí una llamada del presidente @realDonaldTrump y del Secretario de Estado @marcorubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela».

La comunicación se produce dos días después de que dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, sacudieran el norte del país con epicentro a unos 21 kilómetros al oeste de Morón, en el estado Carabobo.

El balance oficial actualizado por Rodríguez este viernes es de 589 fallecidos y 2,980 heridos, aunque el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, elevó la cifra al 25 de junio a 920 muertos y 3,360 heridos.

La llamada de este viernes no es la primera gestión de alto nivel de la administración Trump ante la tragedia. El 25 de junio, Rubio ya había contactado a Rodríguez para expresar condolencias y anunciar el despliegue inmediato de equipos de rescate, convirtiéndose esta en una segunda comunicación de alto nivel en menos de 24 horas.

Rubio también anunció el envío de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria: 100 millones canalizados a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y 50 millones destinados a organizaciones sobre el terreno.

El Comando Sur movilizó fuerzas militares, barcos y aviones para apoyar las operaciones de rescate, mientras el Departamento del Tesoro suspendió temporalmente las sanciones hasta el 23 de octubre para facilitar transacciones financieras vinculadas al socorro.

Trump había marcado el tono desde el primer momento. El 24 de junio publicó en Truth Social que EE.UU. estaba «listo, dispuesto y capacitado» para ayudar a Venezuela, y se refirió a los venezolanos como sus «nuevos y grandes amigos».

La ONU estimó que hasta 6.76 millones de personas podrían haber sido afectadas por los sismos, considerados los más potentes registrados en Venezuela desde 1900. El aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado por daños estructurales, lo que complica la llegada de ayuda internacional, y se contabilizan más de 137 réplicas y al menos 7,000 desaparecidos.

La llamada de este viernes refleja también la profundidad del giro diplomático entre Washington y Caracas. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Trump reconoció formalmente el gobierno de Rodríguez en marzo de ese año y EE.UU. izó su bandera en la embajada de Caracas el 14 de ese mismo mes.

Rodríguez ya había expresado el 25 de junio que «Venezuela nunca olvidará la mano tendida a nuestro pueblo en estas horas tan duras», una frase que cobra mayor peso tras este nuevo contacto directo con Trump y Rubio.