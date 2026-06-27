Hard Rock Stadium de Miami prepara fuertes medidas de seguridad para el choque entre Colombia y Portugal tras el caos de la Copa América

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El Hard Rock Stadium de Miami Gardens desplegará este sábado un operativo de seguridad sin precedentes para el partido entre Colombia y Portugal del Grupo K del Mundial 2026, un encuentro que llega marcado por el recuerdo del caos protagonizado por aficionados colombianos en la final de la Copa América 2024.

Según un reportaje de El Nuevo Herald, la última vez que Colombia jugó en ese estadio, miles de fanáticos sin boleto forzaron las puertas, ignoraron al personal de seguridad y llegaron a arrastrarse por los conductos del aire acondicionado para ingresar al recinto. El partido se retrasó más de una hora, 27 personas fueron arrestadas y otras 55 expulsadas. Agentes de policía y personal de seguridad resultaron heridos, y quienes habían pagado entre $1,500 y $8,000 por sus entradas encontraron sus asientos ocupados por quienes habían irrumpido sin boleto.

Para evitar que se repita ese escenario, las autoridades establecieron tres puntos de control perimetral alrededor del estadio donde se verificarán las entradas antes de que nadie pueda siquiera acercarse al recinto.

No habrá venta de entradas ni pases de estacionamiento en las instalaciones el día del evento, y quienes deseen seguir el partido sin boleto deberán hacerlo lejos del perímetro de seguridad.

Las carreteras aledañas también permanecerán cerradas: la salida 2X del Turnpike de Florida en ambas direcciones y la calle 199 NW entre la 14 Court y la avenida 27 NW, desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche. Solo vehículos con pase oficial previamente adquirido podrán atravesar los controles viales.

Taxis, Uber y Lyft serán desviados a zonas externas, donde los pasajeros deberán abordar buses autorizados. Miami ofrece transporte gratuito desde cuatro puntos: la Plaza Martin Luther King Jr., Golden Glades, la estación Brightline de Aventura y el Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Dentro del estadio, solo se permitirán bolsas transparentes de máximo 12×6×12 pulgadas, bolsos pequeños de hasta 4.5×6.5 pulgadas y botellas de agua selladas de 20 onzas o menos.

La Fuerza de Despliegue Rápido de la Policía de Miami-Dade y el Equipo de Respuesta Rápida de la Policía del Condado Broward están listos para intervenir ante cualquier incidente. «Si la situación se complica, nos hemos preparado y estamos listos», declaró el sargento de Miami-Dade Lázaro Rodríguez en un video de capacitación. «Esto nos prepara para afrontar disturbios civiles y situaciones con aficionados conflictivos».

El partido tiene además un alto voltaje deportivo. Colombia lidera el Grupo K con seis puntos tras victorias ante Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0), mientras Portugal llega con cuatro puntos después de empatar ante el Congo y golear 5-0 a Uzbekistán. Ambas selecciones ya están clasificadas a los dieciseisavos de final, pero los portugueses necesitan ganar para arrebatarle el primer puesto a los colombianos.

El duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo ha generado 30 millones de solicitudes de entrada, convirtiéndolo en uno de los partidos más demandados del torneo. Quienes no tengan boleto podrán seguirlo en el FIFA Fan Festival oficial, abierto hasta el cinco de julio en Bayfront Park, en el centro de Miami.

El Hard Rock Stadium, con capacidad para 65,000 espectadores, es sede de siete partidos del Mundial 2026, incluyendo cuartos de final y el partido por el tercer puesto.