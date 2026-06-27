Denuncian presunta corrupción en Viazul de Cienfuegos: «Dejaron a mi madre sin viaje mientras subían a quienes pagaban por fuera»

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Una cubana residente en México se quedó varada en la terminal de ómnibus de Cienfuegos el jueves 26 de junio después de que Viazul cancelara sin previo aviso el servicio para el que tenía pasaje comprado con 15 días de antelación, según una denuncia pública difundida en Facebook por su hija.

El billete, adquirido con 15 días de anticipación a un precio de 27 euros, cubría la ruta Cienfuegos–aeropuerto José Martí de La Habana.

La pasajera necesitaba llegar a tiempo para tomar su vuelo de regreso a México ese mismo día. Al presentarse a la hora indicada, la familia descubrió en el lugar que el ómnibus simplemente no saldría, sin que nadie les hubiera avisado.

Los funcionarios de la terminal les dijeron entonces que regresaran a las 8:00 de la noche porque «vendría una representación del gobierno a analizar personalmente estos casos que Viazul dejó embarcados».

Según la denunciante, esa explicación era falsa y encubría un esquema de cobro ilegal: para poder abordar el ómnibus de las 11:50 de la noche con destino a La Habana, los empleados exigían 10,000 pesos cubanos por pasajero.

«No solo era mentira, también era un negocio del cual no quisimos participar», escribió la hija en su publicación.

La familia se negó a pagar. Minutos después de que el autobús arrancara, vieron cómo el vehículo recogía en una esquina cercana, fuera de la terminal, a más de cuatro personas que ya llevaban su asiento asegurado.

«Al salir, la guagua recogió en nuestra cara más de cuatro personas que estaban esperando en la esquina ya con su asiento asegurado, mientras mi mamá que tan solo vino a visitar a su familia quedó con las maletas en las manos y todas las esperanzas en el piso», relató.

El funcionario identificado como jefe de la institución, lejos de ofrecer soluciones, recurrió a la intimidación: según la denunciante, «dijo que él es el Partido y el gobierno, usando su poca autoridad para intimidarnos».

Pese a todo, la mujer logró llegar al aeropuerto José Martí y no perdió su vuelo, aunque la publicación no detalla cómo lo consiguió.

Captura de Facebook

La denuncia resonó entre quienes la leyeron. Varios usuarios confirmaron que el esquema no es exclusivo de Cienfuegos. «Ese mecanismo de extorsión está establecido en todas las terminales y a los jefes hay que ponerles lo suyo en la gaveta del buró», escribió uno de ellos.

Otro apuntó que en Cienfuegos «esa historia data de mucho antes, de cuando los ómnibus no se paraban por combustible, pero aún así le vendían los pasajes a los que más pagaban». Un tercero fue más directo: «Esa actuación abusiva y carente de ética no es un caso aislado, es el trato normal que se recibe y a lo que hasta nos acostumbramos».

Numerosos comentaristas recomendaron presentar la queja ante el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, a quien describieron como accesible y receptivo a denuncias ciudadanas. El funcionario había concluido una visita de trabajo a Cienfuegos y Villa Clara apenas cuatro días antes del incidente.

El caso se produce en un momento de severa crisis en el transporte interprovincial cubano, agravada por la escasez de combustible.

Desde el 18 de junio, Ómnibus Nacionales redujo sus salidas a solo tres veces por semana por ruta, aunque Viazul —que cobra en euros y atiende principalmente a turistas y cubanos con acceso a divisas— se mantuvo operativo según el Ministerio de Transporte. Los precios de la empresa aumentaron a partir del 1 de junio de 2026.

La corrupción en terminales de transporte interprovincial, con cobros ilegales documentados en provincias como Sancti Spíritus, sigue siendo una práctica extendida que las autoridades no han logrado erradicar. «Nuestro país se ha convertido en una mafia donde han cambiado valores y humanidad solamente por dinero», resumió la denunciante en su publicación.