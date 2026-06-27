Niña de 15 años y su perrita son rescatadas de los escombros en Venezuela tras más de 13 horas de búsqueda

La Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) de El Salvador logró este sábado uno de los momentos más emotivos de la tragedia venezolana: sacar con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años que permanecía atrapada en el noveno piso del edificio Bahía Mar, en la urbanización Caribe del estado La Guaira, tres días después del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele documentó el operativo en tiempo real a través de sus redes sociales, convirtiendo el caso en el símbolo humano más poderoso de la respuesta internacional a la catástrofe.

El rescate se desarrolló en dos fases. Primero, los equipos salvadoreños lograron extraer a Chanel, la perrita de Camila Sofía, un Yorkshire Terrier de pelaje dorado que también había quedado atrapada entre los escombros.

Bukele publicó entonces: «Hemos logrado rescatar a Chanel, la perrita de Camila Sofía. Camila aún permanece entre los escombros. Nuestros equipos trabajan para generar el espacio necesario que permita acceder hasta ella y efectuar el rescate de forma segura. Dios permita que pronto podamos rescatarla también».

Horas después, el mandatario confirmó que habían encontrado con vida a la joven y que su madre la esperaba abajo junto a parte del equipo salvadoreño, aunque aún era necesario romper varias paredes para llegar hasta ella de forma segura.

Durante el operativo, Camila logró comunicarse con sus rescatistas: «Solo puedo mover las piernas», les dijo.

Finalmente, Bukele publicó el video del rescate completo con el mensaje: «¡Hemos rescatado a Camila! Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera. Fuerza Venezuela».

En las imágenes se escucha a un rescatista guiarla con palabras de aliento: «Vamos, Camila, vamos. Bien, bien, amor, bien, bien», mientras al fondo estallan gritos de «¡Viva Venezuela! ¡Viva Salvador también!».

El rescate de Camila y Chanel se enmarca en una catástrofe de proporciones históricas.

Los dos sismos del 24 de junio de 2026 —de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia— fueron catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

El estado La Guaira concentró los mayores daños, con 383 edificaciones afectadas total o parcialmente y barrios enteros destruidos.

El balance oficial ascendía a 920 fallecidos, más de 3,360 heridos y 157 desaparecidos confirmados, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 personas desaparecidas y 6,76 millones de afectados.

El caso de Camila no fue el único rescate milagroso de estos días.

Un bebé de 18 días y su madre fueron rescatados con vida tras más de 32 horas bajo los escombros en Catia La Mar, y rescatistas improvisados salvaron a una mujer llamada María Elena con la promesa: «Entramos tres, vamos a salir cuatro».

Equipos de 16 países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia y Colombia, trabajaban entre los escombros.

El Salvador, que envió seis aviones con 300 rescatistas, paramédicos y 150 toneladas de insumos, protagonizó con el rescate de Camila Sofía uno de los momentos que el mundo entero no olvidará de esta tragedia.