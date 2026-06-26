«Entramos tres y salimos cuatro»: Rescatistas salvan a una mujer bajo los escombros en Venezuela

Un video grabado desde el interior de los escombros por uno de los propios rescatistas se convirtió este viernes en uno de los testimonios más emotivos del devastador terremoto que sacudió Venezuela.

En las imágenes, difundidas en X por el usuario Cristian Crespo F., se ve a un grupo de hombres sin cascos ni equipamiento profesional trabajando para liberar a una mujer llamada María Elena atrapada bajo los escombros.

La frase que resume el momento la pronuncia uno de los rescatistas directamente a la víctima para darle ánimo: «Vamos a salir los cuatro de aquí. Entramos tres, vamos a salir cuatro. ¿Oíste, María Elena? Vale, cariño, que vamos a tomar café».

En el audio se escucha cómo los hombres coordinan la extracción de una viga de aproximadamente un metro de largo que aprisiona a la mujer, verifican si puede mover los pies y la tranquilizan ante el riesgo de que el techo ceda.

Uno de los rescatistas reconoce en voz alta el peligro que corre, pero no retrocede: «Si se viene el techo yo me quedo encerrado contigo y yo no me quiero quedar encerrado contigo aquí porque me está esperando mi hijo en mi casa», dice, antes de reafirmar que los cuatro saldrán juntos.

Crespo F. describió a estos hombres como «verdaderos héroes de Venezuela» que actúan «sin cascos, sin implementos, con las uñas, dando una palabra de aliento», y cerró su publicación con una frase que resume el peso del momento: «Esto es durísimo».

El rescate ocurre dos días después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearan el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, el pasado miércoles 24 de junio a las 18:04 hora local, con epicentro en el estado Yaracuy. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo calificó como el peor desastre sísmico registrado en el país desde 1900.

La zona costera de La Guaira —Macuto, Catia la Mar y Caraballeda— concentra los mayores daños, con decenas de edificios colapsados y barrios enteros destruidos.

Este viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez elevó el balance oficial a 589 fallecidos y 2,980 heridos, una cifra que triplica los 164 muertos reportados apenas 24 horas antes.

El USGS estimó con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000, mientras que la ONU calculó que hasta 6,76 millones de personas podrían haber sido afectadas.

La crisis humanitaria preexistente en Venezuela agrava la respuesta: la escasez de equipos de rescate profesional e infraestructura deteriorada obliga a que sean ciudadanos improvisados quienes lideren muchas de las operaciones entre los escombros, arriesgando sus propias vidas.

Entre los rescates documentados, tres hermanos fueron extraídos con vida del edificio Mansión Charaima en Caraballeda, y un bebé fue rescatado ileso por vecinos entre los escombros.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fijó una ventana crítica de entre 48 y 72 horas para localizar sobrevivientes con vida, mientras el Comando Sur movilizó fuerzas militares para apoyar las labores de rescate, un gesto históricamente significativo dado el antagonismo entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.