Miami-Dade envía su unidad de élite a Venezuela para rescatar víctimas del devastador terremoto

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El Departamento de Bomberos de Miami-Dade anunció este sábado que su unidad de élite Florida Task Force 1 se alista para viajar a Venezuela tras ser activada oficialmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos como equipo de respuesta a los devastadores terremotos que sacudieron ese país el 24 de junio.

«Desde el momento en que supimos de esta tragedia, nuestro equipo ha permanecido en alerta, listo para responder. Muchos en nuestra comunidad tienen familiares, amigos y seres queridos en Venezuela, lo que hace que esta misión sea especialmente significativa», publicó Miami-Dade Fire Rescue en su cuenta oficial.

La fuerza de tarea está integrada por 80 especialistas de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Tipo I, que incluyen seis equipos caninos de búsqueda.

El equipo opera en 19 áreas funcionales especializadas: comando y control, búsqueda técnica, evaluación y estabilización estructural, planificación, atención médica avanzada, mitigación de materiales peligrosos, comunicaciones tácticas, logística, seguridad y rescate técnico, entre otras.

Este sábado, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y el comisionado Bermúdez visitaron al equipo para ofrecer aliento y respaldo antes del despliegue, en un acto que incluyó una conferencia de prensa frente al panel oficial de Florida Task Force 1.

«Gracias a la alcaldesa Daniella y al comisionado Bermúdez por tomarse el tiempo de visitar a nuestro equipo hoy, ofrecer su aliento y mostrar su apoyo mientras se preparan para responder al llamado», señaló el cuerpo de bomberos.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentro en el estado Yaracuy, y fueron catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) como los más potentes registrados en ese país desde 1900.

El balance oficial al cierre de esta edición asciende a 920 muertos y más de 3,360 heridos, mientras la ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas, incluyendo cerca de dos millones de habitantes de Caracas.

Este sábado también se registró una réplica de magnitud 4.9, sumándose a más de 200 movimientos secundarios desde la catástrofe.

Entre los desaparecidos figuran al menos 29 cubanos, concentrados principalmente en La Guaira, incluyendo dos niños hermanos oriundos de Mayabeque.

La respuesta internacional ha sido amplia: más de 16 países han enviado ayuda, con más de 1,000 rescatistas desplegados en territorio venezolano.

El presidente Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria, mientras el Comando Sur movilizó el USS Fort Lauderdale y el USS Billings para apoyar las operaciones de rescate.

Florida Task Force 1 tiene un historial probado de misiones internacionales, habiendo respondido previamente a terremotos en México, El Salvador, Armenia, Filipinas, Colombia, Turquía y Haití, además de un despliegue anterior en Venezuela durante el terremoto de Cariaco en 1997.