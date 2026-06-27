“Yumas, lo que se están perdiendo”: Gerardo Hernández promociona playas vacías de Cuba

El reel de Hernández llega en un momento de colapso histórico del turismo cubano

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía condenado en Estados Unidos, mostró este viernes imágenes de una playa cubana con arena blanca y agua turquesa, acompañado del mensaje: "Yumas: ¡Lo que se están perdiendo por culpa del bloqueo!"

El video, difundido desde su perfil en Facebook, muestra una bandera cubana ondeando frente al mar y lleva las etiquetas #CDRCuba y #CubaNoSeRinde.

En la descripción, Hernández Nordelo añadió: "¡Cuba, que linda es Cuba! ¡Prohibida para los ciudadanos de #USA por culpa del bloqueo!"

La publicación acumuló centenares de comentarios en pocas horas, la mayoría críticos hacia el funcionario.

Los usuarios señalaron la contradicción central del mensaje: las playas cubanas no están vacías por el embargo estadounidense, sino porque los propios cubanos no pueden costear el acceso a ellas, con salarios estatales cuyo promedio ronda los 7,000 pesos mensuales, menos de 20 dólares.

"Ni que los cubanos en la isla la pudieran disfrutar, preocúpense por eso primero. ¿Culpa de quién será?", escribió un usuario.

Otro comentarista fue más directo: "Dile eso a las personas de Oriente, que tienen 72 horas de apagón desde el huracán Melissa, y nunca les llegó la ayuda humanitaria, esa que vendieron en La Habana".

Desde Estados Unidos, un forista respondió: "Aquí hay iguales o mejores playas, pero además con comida, buenos servicios, buenas bebidas, tu carro parqueado cerca para lo que quieras y sobre todo LIBERTAD, algo que allí no tienen. Abajo el comunismo".

El reel de Hernández llega en un momento de colapso histórico del turismo cubano. En mayo solo llegaron 30,883 visitantes internacionales a la isla, la cifra mensual más baja en años, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Entre enero y mayo de este año, Cuba recibió 359,491 turistas, un 58,4 % menos que en el mismo período de 2025. La ocupación hotelera cayó al 12,9 % en el primer trimestre, menos de la mitad del 23,7 % registrado un año antes.

Cadenas como Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Archipelago abandonaron sus operaciones en Cuba ante la amenaza de sanciones secundarias derivadas de la Orden Ejecutiva 14380, firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero. Más de 30 hoteles cerraron temporalmente.

La propia industria oficial reconoció el problema. Una funcionaria de a estatal Cubatur admitió públicamente que "los turistas tienen miedo de venir a Cuba".

No es la primera vez que Hernández recurre a este tipo de publicaciones. En octubre de 2025 ya difundió un video similar calificando a Cuba de "paraíso turístico prohibido para los ciudadanos libres de Estados Unidos", con resultados igualmente adversos en los comentarios.

Este viernes, mientras el cordinador nacional de los CDR promocionaba playas vacías, el Hotel Tryp Habana Libre anunciaba un pasadía a 30 dólares por persona en medio de apagones de hasta 22 horas diarias en la capital.

Asimismo, un cubano denunció en días recientes en un video viral el deficiente buffet del hotel Ocean Vista Azul en Varadero, con colas y escasez de alimentos básicos, por un precio de casi 1,000 dólares.

Cuba cerró 2025 con apenas 1.8 millones de visitantes internacionales, las peores cifras desde 2002 —sin contar los años de pandemia—, frente a los 4.6 millones registrados en 2018.