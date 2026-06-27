“El poder lo tiene el pueblo, no los ricos ni los burgueses”, dice Díaz-Canel al defender las reformas económicas

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El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó este viernes que el poder en Cuba pertenece a los trabajadores y no a los ricos ni a los burgueses, en un discurso ante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde intentó justificar la apertura a elementos de mercado y propiedad privada incluidos en el mayor paquete de reformas económicas aprobado desde 1959.
“La clave de todo esta en la cuestión del poder. Si el poder lo tiene el pueblo, si lo tienen los trabajadores, no los ricos, no los burgueses, entonces se puede hacer una política en favor del pueblo. Y así lo vamos a tener en el socialismo. Somos un gobierno de trabajadores para los trabajadores, aunque haya capitalistas dentro", sostuvo el mandatario, de acuerdo con un reporte del portal oficialista Cubadebate.
Al mismo tiempo, reconoció que el rumbo económico implica una apertura sin precedentes: "Necesariamente se introducirán más elementos de propiedad privada, de producción privada, de capitalismo y de mercado. Hay que hacerlo porque el sentido común más elemental dicta que se haga, pero con la fuerza que tiene la revolución no debemos temer a eso".
El discurso se produce una semana después de que la Asamblea Nacional aprobó en sesión extraordinaria 176 transformaciones económicas y sociales organizadas en 23 ejes estratégicos, que incluyen banca privada, casas de cambio privadas, mercado cambiario digital y la eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas.
Ante las críticas sobre la tardanza en aplicar estas medidas, Díaz-Canel respondió que las transformaciones estaban contenidas desde los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista y enumeró reformas impulsadas por Raúl Castro, como la liberación de los viajes al exterior, la nueva Constitución, el Código de la Familia, la ampliación del sector no estatal y la entrega de tierras ociosas en usufructo.
El jefe de Estado definió el momento actual como una "economía de guerra" y estableció cinco prioridades dentro de lo que denominó un "escudo de defensa de la soberanía", de las cuales la primera sería la preparación militar y la segunda la implementación del Programa Económico y Social para 2026.
Sobre el mercado cambiario, uno de los puntos más sensibles del paquete de reformas, Díaz-Canel intentó calmar las dudas señalando que el mercado informal que hoy fija el tipo de cambio "es ilegal" y que su legalización permitirá también la participación de empresas estatales.
"Al final habrá un movimiento de divisas que va a alimentar mejor a la economía", aseguró.
El congreso, celebrado bajo la consigna Reafirmación de resistencia y unidad, reunió a 759 delegados, de los cuales 561 participaron por videoconferencia.
Mientras el régimen presenta las reformas como una conquista del socialismo, los cubanos respondieron con ironía a su publicación en redes sociales: "Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel", escribió un internauta en alusión a los apagones y la escasez que padece la población.
El economista Mauricio de Miranda, del grupo Cuba Transformación, advirtió por su parte que sin contrapesos institucionales democráticos, la apertura económica podría derivar en una "transición a la rusa" que beneficie a las élites del partido en lugar de a la población, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó las reformas de "señales de humo superficiales".
La implementación de las 176 medidas requerirá modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas, un proceso que el propio Díaz-Canel reconoció como complejo pero, según afirmó, "necesario para salvar la revolución".
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y el discurso de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué justificación dio Díaz-Canel para las reformas económicas en Cuba?
Díaz-Canel justificó las reformas afirmando que el poder en Cuba pertenece a los trabajadores y que, por tanto, es posible realizar políticas en su favor, incluso con elementos capitalistas dentro del socialismo. Argumentó que la apertura económica es un paso necesario para mejorar la situación del país, a pesar de las críticas y el escepticismo que rodean la implementación de estas medidas.
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¿Cuáles son las principales reformas económicas aprobadas en Cuba?
Las reformas incluyen la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación de límites de trabajadores para MIPYMES, la liberalización de precios, y la reducción de subsidios generalizados. Se busca implementar 176 transformaciones económicas y sociales organizadas en 23 ejes estratégicos, que abarcan desde el mercado cambiario digital hasta la inversión extranjera en el sector privado.
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¿Cuál es el impacto esperado de las reformas en la economía y la sociedad cubana?
El gobierno espera que las reformas impulsen la economía y mejoren el acceso a productos y servicios, aunque existe un escepticismo generalizado sobre su implementación efectiva. Las medidas pretenden reducir el desabastecimiento, mejorar el acceso a divisas y fomentar la inversión, pero críticos advierten que podrían beneficiar más a las élites del partido que a la población en general.
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¿Cómo han reaccionado los cubanos ante las nuevas reformas económicas?
La reacción de la población ha sido de escepticismo, con comentarios irónicos en redes sociales que cuestionan la capacidad del gobierno para implementar las reformas de manera efectiva. Muchos cubanos ven las medidas como "más de lo mismo" y dudan de que realmente mejoren sus condiciones de vida, dadas las experiencias pasadas de promesas no cumplidas por el régimen.
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¿Qué críticas enfrentan las reformas económicas de Díaz-Canel?
Las reformas han sido criticadas por su posible falta de impacto real y por beneficiar a las élites del partido en lugar de a la población en general. El Departamento de Estado de Estados Unidos las calificó de "señales de humo superficiales", y economistas como Mauricio de Miranda advierten del riesgo de una "transición a la rusa" sin contrapesos democráticos. La falta de transparencia y la lentitud en la implementación también son puntos de crítica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.