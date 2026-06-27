“El poder lo tiene el pueblo, no los ricos ni los burgueses”, dice Díaz-Canel al defender las reformas económicas

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El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó este viernes que el poder en Cuba pertenece a los trabajadores y no a los ricos ni a los burgueses, en un discurso ante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde intentó justificar la apertura a elementos de mercado y propiedad privada incluidos en el mayor paquete de reformas económicas aprobado desde 1959.

“La clave de todo esta en la cuestión del poder. Si el poder lo tiene el pueblo, si lo tienen los trabajadores, no los ricos, no los burgueses, entonces se puede hacer una política en favor del pueblo. Y así lo vamos a tener en el socialismo. Somos un gobierno de trabajadores para los trabajadores, aunque haya capitalistas dentro", sostuvo el mandatario, de acuerdo con un reporte del portal oficialista Cubadebate.

Al mismo tiempo, reconoció que el rumbo económico implica una apertura sin precedentes: "Necesariamente se introducirán más elementos de propiedad privada, de producción privada, de capitalismo y de mercado. Hay que hacerlo porque el sentido común más elemental dicta que se haga, pero con la fuerza que tiene la revolución no debemos temer a eso".

El discurso se produce una semana después de que la Asamblea Nacional aprobó en sesión extraordinaria 176 transformaciones económicas y sociales organizadas en 23 ejes estratégicos, que incluyen banca privada, casas de cambio privadas, mercado cambiario digital y la eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas.

Ante las críticas sobre la tardanza en aplicar estas medidas, Díaz-Canel respondió que las transformaciones estaban contenidas desde los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista y enumeró reformas impulsadas por Raúl Castro, como la liberación de los viajes al exterior, la nueva Constitución, el Código de la Familia, la ampliación del sector no estatal y la entrega de tierras ociosas en usufructo.

El jefe de Estado definió el momento actual como una "economía de guerra" y estableció cinco prioridades dentro de lo que denominó un "escudo de defensa de la soberanía", de las cuales la primera sería la preparación militar y la segunda la implementación del Programa Económico y Social para 2026.

Sobre el mercado cambiario, uno de los puntos más sensibles del paquete de reformas, Díaz-Canel intentó calmar las dudas señalando que el mercado informal que hoy fija el tipo de cambio "es ilegal" y que su legalización permitirá también la participación de empresas estatales.

"Al final habrá un movimiento de divisas que va a alimentar mejor a la economía", aseguró.

El congreso, celebrado bajo la consigna Reafirmación de resistencia y unidad, reunió a 759 delegados, de los cuales 561 participaron por videoconferencia.

Mientras el régimen presenta las reformas como una conquista del socialismo, los cubanos respondieron con ironía a su publicación en redes sociales: "Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel", escribió un internauta en alusión a los apagones y la escasez que padece la población.

El economista Mauricio de Miranda, del grupo Cuba Transformación, advirtió por su parte que sin contrapesos institucionales democráticos, la apertura económica podría derivar en una "transición a la rusa" que beneficie a las élites del partido en lugar de a la población, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó las reformas de "señales de humo superficiales".

La implementación de las 176 medidas requerirá modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas, un proceso que el propio Díaz-Canel reconoció como complejo pero, según afirmó, "necesario para salvar la revolución".